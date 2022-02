Lan­ge zuhau­se leben mit Hil­fe auf Knopfdruck

Der Haus­not­ruf des BRK fei­ert 40-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Das bedeu­tet 40 Jah­re Sicher­heit im eige­nen Zuhau­se für älte­re Men­schen oder für Men­schen mit gesund­heit­li­chen Ein­schrän­kun­gen, die allein leben.

„Der Haus­not­ruf des BRK ist ein Garant für Sicher­heit in den eige­nen vier Wän­den und schnel­le Hil­fe im Not­fall. Mit ihm unter­stützt das Rote Kreuz in Bay­reuth die selbst­be­stimm­te Lebens­füh­rung bei Krank­heit oder auch im fort­ge­schrit­te­nen Alter in den eige­nen vier Wän­den“, so Kreis­ge­schäfts­füh­rer Mar­kus Ruck­de­schel. Mit Hil­fe eines Alarm­knopfs, der am Hand­ge­lenk oder als Ket­te getra­gen wird, kann über das BRK­Haus­not­ruf­sy­stem bei­spiels­wei­se nach einem Sturz mit einem Knopf­druck fach­ge­rech­te Hil­fe ver­stän­digt wer­den – rund um die Uhr, sie­ben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Seit dem Die Zah­len unter­strei­chen das Erfolgs­kon­zept Haus­not­ruf. 365.000 Alar­me gab es bay­ern­weit in 2021 – das sind jeden Tag 1.000 Alar­me, 1.000-mal fach­ge­rech­te Hil­fe für die Kun­den und 1.000-mal Ent­la­stung für deren Ange­hö­ri­ge. 700 Mit­ar­bei­ten­de im Haus­not­ruf sor­gen für ein Mehr an Sicher­heit für über 60.000 Haus­not­ruf-Kun­den, deren Fami­lie, Freun­de und Bekannte.

Im BRK Kreis­ver­band Bay­reuth wur­den 1.290 Alar­me in 2021 bear­bei­tet. Mit unse­ren 11 Mit­ar­bei­ten­den im Haus­not­ruf und über 1.500 Kun­den im Land­kreis / in der kreis­frei­en Stadt unter­stüt­zen wir das selbst­stän­di­ge Leben in den eige­nen vier Wän­den. Seit dem ver­gan­ge­nen Jahr betreibt der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth zudem sei­ne eige­ne Ser­vice­zen­tra­le für den BRK-Haus­not­ruf in Bay­reuth. An 365 Tagen, rund um die Uhr besetzt, nimmt die BRK-Ser­vice­zen­tra­le alle Haus­not­ru­fe der 1.500 Haus­not­ruf-Teil­neh­mer in Bay­reuth und der Regi­on ent­ge­gen und koor­di­niert die Fahr­ten des BRK

Pati­en­ten­fahr­dien­stes in Bayreuth.

Zum Jubi­lä­um erhal­ten BRK-Neu­kun­den die ersten 4 Wochen kosten­los, wenn man im Akti­ons­zeit­raum 07.02.–20.03.2022 einen Haus­not­ruf-Ver­trag abschließt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​not​ruf​.bay​ern.