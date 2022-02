Live 2022 „Die Show mei­nes Lebens“

Howard Car­pen­da­les geplan­te Tour “Die Show mei­nes Lebens” wird in die­sem Früh­jahr mit noch­mals neu­en Ter­mi­nen statt­fin­den. Der Tour­be­ginn muss ledig­lich um zwei Mona­te ver­scho­ben wer­den und fin­det nun am 20.04. in Frank­furt am Main statt – gefolgt von 12 wei­te­ren Shows durch Deutsch­land und Österreich.

In Nürn­berg ist er LIVE am 24. April 2022, Start 20 Uhr, in der Fran­ken­hal­le zu hören und zu sehen. Die Kon­zert­agen­tur: Mit die­ser zeit­na­hen Ver­schie­bung reagie­ren wir auf die kla­re Aus­sa­ge der poli­tisch Ver­ant­wort­li­chen, dass nach dem Peak der Omi­kron-Wel­le im Febru­ar die Öff­nun­gen und die Auf­he­bun­gen der Kapa­zi­täts­be­schrän­kun­gen schnell umge­setzt wer­den sol­len. Die­se zwei wesent­li­chen Punk­te sind der Grund­stein für die bal­di­ge Umset­zung von Live-Kon­zer­ten! Die gekauf­ten Tickets behal­ten jeweils für den Aus­weich­ter­min ihre Gültigkeit.

Nach vier aus­ver­kauf­ten Shows in Ber­lin wird Howard Car­pen­da­le sei­ne neue­ste Erfolgs­pro­duk­ti­on ‚Die Show mei­nes Lebens‘ anläss­lich sei­nes 50. Büh­nen­ju­bi­lä­ums nun auch in wei­te­ren aus­ge­such­ten Städ­ten Deutsch­lands und Öster­reich fort­set­zen! Howard Car­pen­da­le wird sei­ne mit Sicher­heit per­sön­lich­ste Kon­zert­rei­he in 13 Städ­ten prä­sen­tie­ren. Eine ein­zig­ar­ti­ge, inten­si­ve Show mit vie­len Haut­nah-Momen­ten, Kar­rie­re-High­lights und den größ­ten Hits aus 50 Jahren!

Die­se Zah­len spre­chen für sich: Über 50 Mil­lio­nen ver­kauf­te Ton­trä­ger, 700 pro­du­zier­te Songs, 17 Top-10-Alben und alle bedeu­ten­den Aus­zeich­nun­gen (u.a. Echo, Pla­tin­aus­zeich­nun­gen, Gol­de­ne Schall­plat­ten). Dazu noch über 1.000 TV-Auf­trit­te und 2.000 gespiel­te Kon­zer­te in Deutsch­land, Öster­reich, Schweiz, Bel­gi­en, Frank­reich und Däne­mark. Das alles ist das Werk eines Künst­lers, dem es über die vie­len Jah­re gelun­gen ist, durch sei­ne immer wie­der den Zeit­geist tref­fen­den Songs nicht nur sei­ne treue Fan­ge­mein­de zu hal­ten, son­dern vor allen Din­gen auch die jün­ge­ren Zuschau­er für sei­ne Büh­nen­shows zu begei­stern: Howard Carpendale.

Quel­le: ARGO Kon­zer­te GmbH Würz­burg. Kar­ten­vor­ver­kauf an allen bekann­ten Ver­vor­kaufs­stel­len. Bereits gekauf­te Tickets behal­ten ihre Gültigkeit.