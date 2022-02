Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 8. Febru­ar, um 16 Uhr, mit einer Umge­stal­tung des Ver­kehrs­raums Bis­marck­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße. Ziel der Pla­nung ist ein fahr­rad­freund­li­cher Umbau.

Nach dem töd­li­chen Unfall eines Fahr­rad­fah­rers im Früh­jahr 2020 ist die Kreu­zung Bismarckstraße/​Wittelsbacherring bei der Stadt­ver­wal­tung wei­ter in den Fokus gerückt. Der Umbau der Kreu­zung und eine Öff­nung der Bis­marck­stra­ße für den Rad­ver­kehr in bei­de Rich­tun­gen bis zum Frei­heits­platz sind ein Pro­jekt, das die Stadt mit Prio­ri­tät vor­an­treibt und das im Zuge eines Maß­nah­men­pa­kets zur Stär­kung des Rad­ver­kehrs in Bay­reuth umge­setzt wer­den soll. Da die Pla­nung auch die Erlan­ger Stra­ße umfasst, wird für die Umset­zung ein Bau­leit­plan­ver­fah­ren vorgeschlagen.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein Antrag der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on auf Schaf­fung eines Wie­sen­stran­des für Jugend­li­che am Fluss­ufer des Roten Mains. Der Aus­schuss wird sich auf Antrag der Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen auch mit dem Maß­nah­men­plan für ein Kli­ma­schutz­kon­zept und hier mit Blick auf die Müll­de­po­nie Hein­ers­grund mit wei­te­ren Vor­schlä­gen zur sofor­ti­gen Umset­zung befas­sen. Außer­dem wird ein Antrag von Stadt­rat Gert-Die­ter Mei­er (Die Unab­hän­gi­gen) dis­ku­tiert. Er hat län­ge­re Nut­zungs­zei­ten und die Opti­mie­rung der Sau­ber­keit an den Wert­stoff­sam­mel­stel­len im Stadt­ge­biet zum Ziel.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt.