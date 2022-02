Som­mer­se­me­ster steht im Zei­chen des Was­sers – Kurs­be­ginn am 14. März

Das neue Pro­gramm der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth (vhs) ist da! Es liegt ab sofort im Stadt­ge­biet aus und ist außer­dem unter www​.vhs​-bay​reuth​.de zu fin­den. Die Kur­se star­ten am 14. März.

In die­sem Som­mer­se­me­ster liegt ein Schwer­punkt auf dem The­ma Was­ser. Flan­kie­rend zur Aus­stel­lung „Von Kro­nen­fi­schen und Säge­hai­en“ der Bay­reu­ther Künst­le­rin Kat­rin Schin­ner gibt es eine Besich­ti­gung des Was­ser­werks, den Film „Das blaue Gold – Der Krieg der Zukunft“, einen Vor­trag über Dür­re und Stark­re­gen und einen Frau­en­li­te­ra­tur­sa­lon, der „Mit allen Was­sern gewa­schen“ ist. Um Nach­hal­tig­keit geht es eben­so im Kurs „kli­ma­fit! Kli­ma­wan­del vor der Haus­tür! Was kann ich tun?“, der Inter­es­sier­te mit den wis­sen­schaft­li­chen Grund­la­gen des Kli­ma­wan­dels ver­traut macht und zum Aktiv­wer­den anre­gen will.

Zum Welt­frau­en­tag am 8. März lädt die vhs in Koope­ra­ti­on mit der Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten der Stadt Bay­reuth zum Online-Event: „Zoo­m­ing Fee­ma­le Artist: O, no, Ono!“ ein. Dar­in beschäf­ti­gen sich die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dr. Ines Pelzl und die Schau­spie­le­rin Maria Wolf in einer sehens­wer­ten Per­for­mance mit der japa­nisch-ame­ri­ka­ni­schen Künst­le­rin Yoko Ono. Frän­kisch wird es, wenn Mar­tin Drosch­ke über die Geschich­te der frän­ki­schen Bier­gär­ten refe­riert; und gru­se­lig, wenn Fio­na Ahl­born zur Wal­pur­gis­nacht im Gar­ten Mär­chen erzählt. Zur Ent­span­nung geht es im Som­mer in den Wald – hier war­ten schon Hän­ge­mat­ten zum „Bau­meln unter Bäumen“.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter Tele­fon 0921 507038540.