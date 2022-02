Am gest­ri­gen Sams­tag fand ein Kurz­bahn-Wett­kampf in DMS-For­mat in Bam­berg statt. Ziel war es, vor allem Nach­wuchs-Schwim­me­rIn­nen die Mög­lich­keit zu geben, unter Wett­kampf­be­din­gun­gen und zusam­men mit der Mann­schaft per­sön­li­che Erfol­ge zu erringen.

Für den SV Bay­reuth gin­gen eine Damen- und eine Her­ren­mann­schaft mit jeweils 8 Akti­ven an den Start – für Fran­zis­ka und Bet­ti­na Dos­t­al, Leo-Sophie Schmid sowie Dra­ken Bau­mei­ster der erste Wett­kampf über­haupt. Wei­te­re Teil­neh­mer der Damen­mann­schaft waren Kathy Kosow­ski, Vale­rie Mag­da, Kaja Schel­ter, Kar­la Schmidt und Lena Simon. Für die Her­ren­mann­schaft kämpf­ten noch Arka­di­an Bau­mei­ster, Owen Bre­wer, Kimi Brück­ner, Lukas Ganz­le­ben, Tri­stan Schel­ter, Veit Stadter sowie Flo­ri­an Zwenz­ner um mög­lichst vie­le Punkte.

Erfolg­reich­ste Schwim­me­rin des SV Bay­reuth war Lena Simon mit einer Gesamt­punkt­zahl von 2246 über 5 geschwom­me­ne Strecken. Ihre beste Ein­zel­lei­stung waren 483 Punk­te über 100 m Frei­stil – hier ver­bes­ser­te sie mit einer Zeit von 1:04,04 ihre Best­mar­ke um gleich meh­re­re Sekunden.

Bei den Her­ren erziel­te Owen Bre­wer mit 1490 Punk­ten über 4 geschwom­me­nen Strecken die mei­sten Zäh­ler. Im letz­ten Ren­nen des Wett­kamp­fes und unter lau­ten Anfeue­rungs­ru­fen bezwang Owen die 1‑Mi­nu­ten-Mar­ke über 100 m Frei­stil das erste Mal mit 0:57,92 deut­lich und ver­bes­ser­te sei­ne Best­zeit um mehr als 2 Sekunden.

Ein Dank geht an den Ver­an­stal­ter BSV Bezirk IV Ober­fran­ken sowie dem Aus­rich­ter SV Bam­berg für den tol­len und wich­ti­gen Wett­kampf. Das gesam­te Pro­to­koll kann unter http://​dms​.sgbam​berg​.de ange­se­hen werden.