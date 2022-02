Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Wegen Heh­le­rei ermit­telt die Poli­zei gegen einen 20-jäh­ri­gen. Der Bam­ber­ger war am Sams­tag­nach­mit­tag mit einem neu­wer­ti­gen Fahr­rad kon­trol­liert wor­den. Bei der Kon­trol­le ver­strick­te er sich hin­sicht­lich der Her­kunft des Rades in Wider­sprü­che, dies hat­te die Sicher­stel­lung des Rades zur Fol­ge. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt sucht nun den Eigen­tü­mer des Her­ren­moun­tain­bikes der Mar­ke BTWIN, Far­be neongelb/​schwarz. Er wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Bam­berg. Ein Ein­bruch wur­de von der Wei­de gemel­det. Dort wur­de an einem Büro­ge­bäu­de ein Fen­ster ein­ge­schla­gen, der oder die Täter stie­gen anschlie­ßend in die Räum­lich­kei­ten ein und bra­chen im Innern diver­se Schrän­ke auf. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Als Tat­zeit konn­te die Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ange­ge­ben werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Ver­mut­lich unter Alko­hol­ein­fluß ver­ur­sach­te am Sonn­tag, gegen 03.15 Uhr, eine 40-jäh­ri­ge am Regens­bur­ger Ring einen Unfall. Die Bam­ber­ge­rin war mit ihrem Renault beim Abbie­gen offen­bar zu schnell unter­wegs gewe­sen. Sie kam von der Fahr­bahn ab, durch­brach eine Hecke und tou­chier­te anschlie­ßend noch einen Baum. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de Alko­hol­ge­ruch bei der Fah­re­rin fest­ge­stellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,32 Pro­mil­le. Nach der Blut­ent­nah­me wur­de der Füh­rer­schein der Frau sicher­ge­stellt. Der Sach­scha­den wird auf ins­ge­samt ca. 10000,- Euro geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Eine Ver­kehrs­un­fall­flucht wur­de vom Eichen­dorff­platz gemel­det. Ein dort gepark­ter Seat war am Sams­tag, zwi­schen 1 Uhr und 10 Uhr, ange­fah­ren wor­den. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, der zurück­ge­las­se­ne Scha­den wird auf 5000,- Euro geschätzt.

Eine wei­te­re Unfall­flucht wur­de vom Laub­an­ger gemel­det. Hier wur­de eben­falls ein abge­stell­ter Seat ange­fah­ren, der Scha­den in die­sem Fall: ca. 500,- Euro.

Son­sti­ges

Bam­berg. Wegen einer Ruhe­stö­rung wur­de am Sonn­tag, gegen 02.30 Uhr, die Poli­zei in die Kapel­len­stra­ße geru­fen. Bei der Abklä­rung in der ent­spre­chen­den Woh­nung wur­den dort meh­re­re Gramm Mari­hua­na und diver­se Uten­si­li­en dazu sicher­ge­stellt. Der Eigen­tü­mer des Rausch­gifts, ein 23-jäh­ri­ger, wird angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ein­laufrost entwendet

Bur­ge­brach. In der Häf­ner­gas­se wur­de im Lau­fe des Sams­ta­ges von einem unbe­kann­ten Täter ein Ein­laufrost am Fahr­bahn­rand ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Hirschaid. Am Sams­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, wur­de ein Seat Tar­r­a­co, der in der Indu­strie­stra­ße auf dem Park­platz eines Ein­rich­tungs­hau­ses geparkt stand, von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und im Bereich der Bei­fah­rer­tü­re beschä­digt. Der Sach­scha­den wird mit etwa 1000 Euro bezif­fert. Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9229–310 entgegen.

Brei­ten­güß­bach. In der Zeit von Frei­tag, 18.00 Uhr bis Sams­tag, 10.00 Uhr wur­de die Grenz­mau­er eines Anwe­sens in der Obe­ren Watt von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschä­digt. Der Sach­scha­den beträgt etwa 100 Euro. Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9229–310 entgegen.

Pkw wur­de beschmiert

Prie­sen­dorf. Ein im Pfar­rer-Maas-Weg abge­stell­ter Opel Astra wur­de in der Zeit von Frei­tag- bis Sams­tag­nach­mit­tag bis von einem unbe­kann­ten Täter mit schwar­zer Far­be beschmiert. Am Pkw ent­stand dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 100 Euro. Zeu­gen, die die Tat beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Schlä­ge­rei unter meh­re­ren Jugendlichen

BAY­REUTH. Am Sams­tag­abend eska­lier­te eine Strei­te­rei unter über­wie­gend jun­gen Damen und endet in Handgreiflichkeiten.

Gegen 19:00 Uhr erging über den Not­ruf der Poli­zei die Mel­dung über eine Aus­ein­an­der­set­zung meh­re­rer Jugend­li­cher am ZOH in Bay­reuth. Hier waren sich ins­ge­samt sechs jun­ge Leu­te, fünf davon weib­lich, im Alter zwi­schen 12 und 17 Jah­ren, wort­wört­lich in die Haa­re gera­ten. Eine anfäng­lich ver­bal aus­ge­tra­ge­ne Mei­nungs­ver­schie­den­heit ende­te in Faust­schlä­gen, Fuß­trit­ten und gegen­sei­ti­gem an den Haa­ren Zie­hen, eine der Damen schlug mit einer Pla­stik­fla­sche zu. Die Jugend­li­chen, von denen sich kei­ner ernst­haft ver­letzt hat­te, wur­den durch die Poli­zei getrennt. Die Poli­zei ermit­telt nun u.a. wegen Kör­per­ver­let­zung gegen die Gruppe.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Gaststätte

BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Bis­lang unbe­kann­te Ein­bre­cher gelang­ten in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag gewalt­sam in die Geschäfts­räu­me einer Gast­stät­te im Bind­la­cher Gemein­de­teil Euben. Sie hat­ten es offen­bar auf Bar­geld abge­se­hen, schei­ter­ten glück­li­cher­wei­se an den befe­stig­ten Wand­tre­so­ren. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet um Hil­fe aus der Bevölkerung.

Eine Rei­ni­gungs­kraft bemerk­te gegen 6.15 Uhr, dass gleich meh­re­re Türen zum Gebäu­de in der Stra­ße „Pferch“ ange­gan­gen wur­den und Auf­bruch­spu­ren auf­wie­sen. Nach einem Blick in die Gast­stät­te und deren Büro­räu­me stand schnell fest – hier waren Ein­bre­cher am Werk. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm die Ermitt­lun­gen vor Ort. Nach ersten Erkennt­nis­sen durch­wühl­ten die Unbe­kann­ten die Räum­lich­kei­ten in einem Zeit­raum zwi­schen Frei­tag, 22 Uhr, und Sams­tag, 6 Uhr. Dabei hat­ten sie es offen­bar vor allem auf Bar­geld abge­se­hen. Aus Geld­kas­set­ten und ‑beu­teln stah­len sie meh­re­re hun­dert Euro. Dar­über hin­aus ver­such­ten die Die­be mit enor­men Kraft­auf­wand meh­re­re Tre­so­re aus der Wand zu hebeln, ver­zwei­fel­ten aber schein­bar an deren star­ker Befe­sti­gung. Die Ein­bre­cher flüch­te­ten anschlie­ßend mit ihrer Beu­te uner­kannt und hin­ter­lie­ßen hohen Sach­scha­den an der Wand sowie an meh­re­ren Türen des Gebäudes.

Die Ermitt­ler bit­ten Zeu­gen, die in der Nacht zu Sams­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich Pferch wahr­ge­nom­men haben oder sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt und Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ein­bruch in Waschanlage

Lich­ten­fels. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ver­schaff­te sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gewalt­sam Zutritt in die Büro­räum­lich­kei­ten einer Wasch­an­la­ge in der Main­au. Dort ent­wen­de­te die­ser Bar­geld und ande­re Wert­ge­gen­stän­de im Wert von ca. 900 Euro. Anschlie­ßend flüch­te­te der Täter in unbe­kann­te Rich­tung. Wer hat ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen kön­nen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Hand­fe­ste Streitigkeit

Michel­au i. OFr. Eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung wur­de der Lich­ten­fel­ser Poli­zei in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag in der Alten Schney­er Stra­ße gemel­det. Ein 24-jäh­ri­ger geriet mit sei­nem 20-jäh­ri­gen Bekann­ten, wäh­rend einer gemein­sa­men Auto­fahrt, in eine Strei­tig­keit. In des­sen Ver­lauf griff der Älte­re dem jün­ge­ren Fahr­zeug­füh­rer in den Hals­be­reich, um die­sen zum Anhal­ten zu zwin­gen. Als der 20-jäh­ri­ge sein Fahr­zeug stopp­te, um sei­nen aggres­si­ven und alko­ho­li­sier­ten Bekann­ten aus­stei­gen zu las­sen, bedank­te sich die­ser noch mit einem Faust­schlag ins Gesicht bei ihm. Hier­durch wur­de der Fahr­zeug­füh­rer leicht ver­letzt. Der 24-jäh­ri­ge Aggres­sor darf sich nun auf­grund meh­re­rer Straf­ta­ten verantworten.