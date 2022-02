Jun­ge Euro­päi­sche Föde­ra­li­sten und der Ver­ein Euro­pa in Bam­berg e.V. laden ein

Wann? Don­ners­tag, 10. Febru­ar 2022 um 18.00 Uhr

Was? Die Kon­fe­renz zur Zukunft Europas

Der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Juli­an Plott­ka lehrt an den Uni­ver­si­tä­ten in Bonn und Pas­sau und stellt die Kon­fe­renz zur Zukunft Euro­pas vor. Im Anschluss an sei­nen Impuls­vor­trag wer­den in Klein­grup­pen zu den The­men­fel­dern Demo­kra­tie in Euro­pa, Kli­ma­wan­del & Umwelt und Migra­ti­on Vor­schlä­ge zur Zukunft Euro­pas dis­ku­tiert und der Mit­be­stim­mung­pro­zess der Kon­fe­renz in Theo­rie und Pra­xis erlebt.

Die Zugangs­da­ten fin­den Sie auf unse­rer Home­page www​.euro​pa​-in​-bam​berg​.de

Der Ver­ein Euro­pa in Bam­berg e.V. besteht aus enga­gier­ten Europäer*innen, die sich für Bam­berg als Euro­pa­stadt stark machen. Die JEF Deutsch­land enga­giert sich seit ihrer Grün­dung 1949 über­par­tei­lich für ein demo­kra­ti­sches, fried­li­ches und föde­ra­les Euro­pa und steht für geleb­ten Euro­pean spirit.