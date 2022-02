Kraft­drei­kampf ken­nen­ler­nen im „Super KDK“

Der AC Bava­ria Forch­heim lädt am 26. Febru­ar alle inter­es­sier­ten Kraft­sport­le­rin­nen und Kraft­sport­ler zu einem Kraft­drei­kampf Team Wett­kampf im Fit­ness­stu­dio des ACB ein. Unab­hän­gig von Erfah­rungs­le­vel, Alter oder Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit haben von 12 bis 15 Uhr alle ange­mel­de­ten Sport­le­rin­nen und Sport­ler die Mög­lich­keit, in der Wett­kampf­form „Super KDK“ gegen­ein­an­der anzu­tre­ten: Das bedeu­tet, dass immer drei Per­so­nen ein Team bil­den und jeweils ein Team­mit­glied in einer der drei Dis­zi­pli­nen Knie­beu­ge, Bank­drücken und Kreuz­he­ben zum Wett­kampf antritt. Alle Teil­neh­men­den star­ten also jeweils nur in einer Dis­zi­plin und ver­su­chen hier so viel Gewicht wie mög­lich zu bewe­gen. Die Trai­ner des ACB ste­hen bei Fra­gen jeder­zeit zur Ver­fü­gung und erklä­ren bei Bedarf, wor­auf es bei der Übungs­aus­füh­rung im Wett­kampf ankommt. Kampf­rich­ter vor Ort wer­ten die Wett­kampf­ver­su­che nach den offi­zi­el­len Regeln des Kraft­drei­kampfs und bil­den aus den Ein­zel­er­geb­nis­sen aller Team­mit­glie­der ein Tea­m­er­geb­nis, wel­ches in die Wer­tung eingeht.

Die jewei­li­gen Teams kön­nen von den Teil­neh­men­den einer­seits selbst gebil­det und bei der Anmel­dung ange­ge­ben wer­den. Ande­rer­seits wer­den Teams auch am Wett­kampf­tag aus­ge­lost, falls jemand noch kei­ne Team­part­ner gefun­den hat.

Zu gewin­nen gibt es ver­schie­de­ne Sup­ple­ment Pake­te mit bei­spiels­wei­se Pro­te­in­pul­ver und Boo­ster. Die Gewin­ne wer­den zur Chan­cen­gleich­heit unter allen Tei­le­neh­men­den ver­lost. Die Besten der jewei­li­gen Ein­zel­dis­zi­pli­nen erhal­ten zusätz­li­che Preise.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 5€ und ist am Wett­kampf­tag bar vor Ort zu bezah­len. Die Anmel­dung erfolgt am Emp­fang des Fit­ness­stu­di­os des AC Bava­ria Forch­heim. Zusätz­lich ist eine Anmel­dung per E‑Mail an simon.​eichler@​hotmail.​de mög­lich. Bit­te hier­für Name, Tele­fon­num­mer, die Wunsch­dis­zi­plin für den Wett­kampf und gege­be­nen­falls Team­mit­glie­der angeben.