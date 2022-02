Erfolg in den sozia­len Medi­en wün­schen sich vie­le Unter­neh­men – aber wie sieht eigent­lich eine opti­ma­le Social-Media-Stra­te­gie aus? Wel­che Social-Media-Kanä­le sind für wen geeig­net und wo erreicht man wel­che Ziel­grup­pe? Die Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Land­kreis und Stadt Bay­reuth gehen die­sen Fra­gen nach und bie­ten den Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern aus der Regi­on ihre Unter­stüt­zung an.

Am 16. Febru­ar von 17:30 bis 20:30 Uhr ver­an­stal­ten sie gemein­sam mit Ina Medi­ck von der Online-Mar­ke­ting­agen­tur IF Digi­tal einen kosten­lo­sen Online­Work­shop zum The­ma Social-Media-Mar­ke­ting. In die­sem Work­shop erhal­ten die Teil­neh­men­den zum einen Input zur aktu­el­len Social-Media-Land­schaft, zum ande­ren ler­nen sie auch Best-Prac­ti­ce-Bei­spie­le von Start-Ups sowie deren Social-Medi­a­Stra­te­gie ken­nen und arbei­ten aktiv an Ideen für ihr Unter­neh­men. Das Ange­bot soll nicht nur Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer, son­dern auch Grün­dungs­in­ter­es­sier­te anspre­chen. Eine Anmel­dung ist auf fol­gen­den Sei­ten möglich: