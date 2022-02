Trep­pen­haus­ga­le­rie-Aus­stel­lung „Viel­falt“ von „foto­spek­trum“

Eine neue Aus­stel­lung ist ab Don­ners­tag, 10. Febru­ar 2022, in der Trep­pen­haus­ga­le­rie der Stadt­bü­che­rei Forch­heim zu sehen. Unter dem Mot­to „Viel­falt“ zei­gen die Foto­gra­fen von „foto­spek­trum“ unter­schied­lich­ste Bei­spie­le aus ihrer foto­gra­fi­schen Arbeit.

Die Aus­stel­lung ist wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten der Stadt­bü­che­rei (Montag/​Dienstag/​Donnerstag/​Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Sams­tag von 10:00 bis 12:30 Uhr) zugäng­lich und läuft bis 10. Mai 2022.

Der Foto­club zeich­net sich durch Viel­sei­tig­keit sowohl in der Motiv­wahl als auch in der Foto­be­ar­bei­tung aus. Die Arbei­ten der ambi­tio­nier­ten Hob­by­fo­to­gra­fen wer­den in der Grup­pe inten­siv bespro­chen und ana­ly­siert, um stän­dig von­ein­an­der zu lernen.

Das Spek­trum der Aus­stel­lung schließt Archi­tek­tur- und Objekt­fo­to­gra­fie, Land­schafts­fo­to­gra­fie, Tier­fo­to­gra­fie und expe­ri­men­tel­le Foto­gra­fie ein.