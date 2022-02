Pakt für beruf­li­che Wei­ter­bil­dung 4.0

Beruf­li­che Wei­ter­bil­dung ist mit Blick auf die rasant vor­an­schrei­ten­de Digi­ta­li­sie­rung, den struk­tu­rel­len Wan­del der Arbeits­welt und den Fach­kräf­te­be­darf in Bay­ern wich­ti­ger denn je. Beschäf­tig­te und Betrie­be dar­in zu stär­ken und zu unter­stüt­zen, ist das Ziel des „Pakts für beruf­li­che Wei­ter­bil­dung 4.0“. Dazu wer­den seit 2018 bay­ern­weit Wei­ter­bil­dungs­in­itia­to­rin­nen und ‑initia­to­ren ein­ge­setzt, die seit­dem umfas­send und mit regem Zuspruch zur beruf­li­chen Wei­ter­bil­dung bera­ten. „Ich freue mich, dass wir die­se Wei­ter­bil­dungs­be­ra­tung auch wei­ter­hin för­dern kön­nen. Nur mit pass­ge­nau­en Infor­ma­tio­nen zu För­der­mög­lich­kei­ten und Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bo­ten kön­nen Beschäf­tig­te und Betrie­be die rich­ti­gen Ent­schei­dun­gen tref­fen“, erklärt Bay­erns Arbeits­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner. Auch Ober­fran­ken pro­fi­tiert erneut davon. „Beschäf­tig­te und Unter­neh­men in Ober­fran­ken kön­nen sich seit dem 1. Janu­ar 2022 von Wei­ter­bil­dungs­in­itia­to­rin­nen und ‑initia­to­ren der Kol­ping-Hol­ding-gGmbH Bam­berg rund um das The­ma beruf­li­che Wei­ter­bil­dung bera­ten las­sen. Wir möch­ten sie so aktiv dar­in bestär­ken, die Chan­cen der beruf­li­chen Wei­ter­bil­dung noch inten­si­ver als bis­her zu ergrei­fen. Dafür stel­len wir rund 214.097 Euro zur Ver­fü­gung“, ergänzt die Arbeitsministerin.

In den Regie­rungs­be­zir­ken wer­den ins­ge­samt 22 Stel­len für Wei­ter­bil­dungs­in­itia­to­rin­nen und ‑initia­to­ren geför­dert. Sie sol­len Beschäf­tig­te und Betrie­be sen­si­bi­li­sie­ren und zu beruf­li­cher Wei­ter­bil­dung infor­mie­ren und bera­ten. Außer­dem hel­fen sie bei der Aus­wahl und Auf­nah­me von Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­men und stim­men sich eng mit den Arbeits­markt­ak­teu­ren vor Ort ab. Die Bera­te­rin­nen und Bera­ter wer­den von einer bay­ern­wei­ten Stel­le koordiniert.

Hier fin­den Sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pakt für beruf­li­che Wei­ter­bil­dung 4.0: https://​www​.stmas​.bay​ern​.de/​a​r​b​e​i​t​/​q​u​a​l​i​f​i​z​i​e​r​u​n​g​/​i​n​d​e​x​.​php.