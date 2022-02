Das Stan­des­amt der gro­ßen Kreis­stadt Forch­heim teilt mit, dass ein spon­ta­nes Vor­spre­chen ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung nicht mög­lich ist! Ein Ter­min für einen per­sön­li­chen Besuch im Stan­des­amt muss vor­ab tele­fo­nisch ver­ein­bart wer­den unter Tel.: 09191 714–230; ‑344 oder ‑233 (Mon­tag – Mitt­woch: 08:00 – 12:00 Uhr; Don­ners­tag: 08:00 – 17:30 Uhr und Frei­tag: 08:00 – 12:00 Uhr). Die tele­fo­ni­sche Vor­ab-Reser­vie­rung eines Trau­ter­mi­nes ist möglich.

Trau­un­gen wer­den werk­tags jeweils Mon­tag- bis Frei­tag­vor­mit­tag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:40 Uhr durch­ge­führt. Die Ehe­schlie­ßun­gen erfol­gen in der Regel im Trau­ungs­zim­mer im Stan­des­amt in der Satt­ler­tor­stra­ße 5. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auf der städ­ti­schen Home­page unter dem Link www​.forch​heim​.de/​s​t​a​d​t​-​u​n​d​-​p​o​l​i​t​i​k​-​g​e​s​t​a​l​t​e​n​/​w​a​s​-​e​r​l​e​d​i​g​e​-​i​c​h​-​w​o​/​s​t​a​n​d​e​s​amt abrufbar.