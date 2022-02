Am Sams­tag, 5. 2., fin­det um 17 Uhr der näch­ste Esel-Stups-Got­tes­dienst für Kin­der ab 3 Jah­ren in der Stadt­kir­che statt. Unter dem Mot­to „ICH bin WILL KOM­MEN!“ wird die Jah­res­lo­sung 2022 kind­ge­mäß mit der bibli­schen Geschich­te von Zachä­us ver­bun­den. Im Got­tes­dienst gel­ten die übli­chen Hygie­ne­maß­nah­men (FFP2-Mas­ke für Erwach­se­ne, Abstän­de bei den Sitz­plät­zen, Hand­des­in­fek­ti­on am Ein­gang). Da ein Team von TV-Ober­fran­ken einen Bei­trag über den Got­tes­dienst dre­hen wird, wer­den die Besu­cher gebe­ten recht­zei­tig in der Kir­che zu sein. Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann hat mit sei­nem Team den Got­tes­dienst vor­be­rei­tet und heißt Kin­der zwi­schen Kin­der­gar­ten- und Grund­schul­al­ter mit ihren Fami­li­en herz­lich willkommen.

(Ein­wil­li­gungs­er­klä­run­gen bezüg­lich der Film­auf­nah­men erhal­ten sie am Eingang)