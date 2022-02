Nach den Irri­ta­tio­nen in der letz­ten Woche herrscht nun Klar­heit: Es dür­fen nun end­lich auch wie­der zu den DEL2-Spie­len unse­rer Sel­ber Wöl­fe Zuschau­er in die NETZSCH-Are­na strö­men. Pre­miè­re ist am Sams­tag um 20:00 Uhr, wenn der EV Lands­hut im Vor­werk gastiert. Erlaubt sind zwar nur Sitz­plät­ze, doch darf auch auf den Steh­platz­rän­gen geses­sen wer­den. Die Zuschau­er wer­den jedoch drin­gend gebe­ten, eige­ne Sitz­kis­sen mit­zu­brin­gen. Der Aus­schank von Alko­hol ist erlaubt. Auf­grund der gerin­gen Zuschau­er­ka­pa­zi­tät kön­nen wir kei­ne Gäste­fans zulas­sen und bit­ten für die­se Maß­nah­me um Verständnis!

Aus­schließ­lich Sitz­plät­ze erlaubt, Steh­platz­rän­ge dür­fen als Sitz­plät­ze genutzt werden

End­lich wie­der Zuschau­er! Zwi­schen­zeit­lich haben wir grü­nes Licht vom Land­rats­amt bekom­men. Wir dür­fen 25% der Kapa­zi­tät aus­nut­zen, es dür­fen aber aus­schließ­lich Sitz­plät­ze ange­bo­ten und genutzt wer­den. Heißt, die Steh­platz­rän­ge wer­den kur­zer­hand zu Sitz­plät­zen umge­wan­delt. An den mar­kier­ten Stel­len darf und muss Platz genom­men wer­den. Wir emp­feh­len drin­gend, dass sich jeder Besu­cher ein Sitz­kis­sen mit­bringt. Zudem wei­sen wir aus­drück­lich dar­auf hin, dass die­se Plät­ze nicht bequem sind und zudem mit Beein­träch­ti­gun­gen bezüg­lich der Sicht auf die Spiel­flä­che zu rech­nen ist. Ste­hen auf den Rän­gen ist nicht erlaubt, der Ord­nungs­dienst wird die Ein­hal­tung des Sitz­ge­bots über­wa­chen und durch­set­zen. Ein­lass erhal­ten alle VIPund Sai­son­kar­ten­in­ha­ber, zudem gehen 300 Kar­ten für die “Sitz­plät­ze” auf den Steh­platz­tri­bü­nen in den Vor­ver­kauf (online unter https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts und bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk). Die Abend­kas­se wird nicht öff­nen. Da die zur Ver­fü­gung ste­hen­den Sitz­plät­ze nur im Schach­brett­mu­ster belegt wer­den dür­fen, bit­ten wir die Inha­ber von Sitz­platz-VIP-Kar­ten oder Sitz­platz-Sai­son­kar­ten sich an ihrer Platz­num­mer zu ori­en­tie­ren. Eine Garan­tie auf den ange­stamm­ten Platz kön­nen wir unter die­sen Umstän­den nicht geben und bit­ten dafür um Verständnis.

Im Detail wird es so aussehen:

Die Sitz­plät­ze in den Blöcken E‑H sind aus­schließ­lich für die Besit­zer von Sitz­platz­sai­son- bzw. Sitz­platz-VIP-Kar­ten reserviert.

Die Sitz­platz­blöcke A‑D dür­fen von Steh­platz­kar­ten­in­ha­bern auf­ge­füllt wer­den. Vor­rang haben aber die Inha­ber von Sitz­platz-Sai­son­kar­ten in die­sen Blöcken. Die ent­spre­chen­den Plät­ze wer­den wir kennzeichnen.

Alle ande­ren Inha­ber von Steh­platz­kar­ten ver­tei­len sich auf die gekenn­zeich­ne­ten Plät­ze auf den Steh­platz­rän­gen und neh­men auf den mit­ge­brach­ten Sitz­kis­sen Platz.

VIP- und Sai­son­kar­ten­in­ha­ber kön­nen das Spiel alter­na­tiv auch noch­mal kosten­frei auf Spra­de TV buchen.

Zugangs­re­geln

Es gilt die 2G-plus-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

einen 2G-Nach­weis und Boo­ster­imp­fung oder 2G-Nach­weis und Nach­weis über nega­ti­ven Test (Schnell­test max. 24 Stun­den alt, PCR-Test max. 48 Stun­den alt) vor­wei­sen kön­nen (Schnell­tests kön­nen NICHT vor Ort durch­ge­führt wer­den) oder

nach voll­stän­di­ger Imp­fung infi­ziert wur­den und nach­weis­lich wie­der gene­sen sind (Ersatz für Booster-Impfung).

Auch für Schü­ler ab dem 12. Lebens­jahr gilt 2G-plus. Als Test­nach­weis reicht aber ein Schülerausweis.

Kin­dern unter 6 Jah­ren kön­nen wir kei­nen frei­en Ein­tritt mehr gewäh­ren. Auch für die­se muss eine per­so­na­li­sier­te Ein­tritts­kar­te gelöst wer­den, sie benö­ti­gen jedoch kei­nen Impf- oder Testnachweis.

Kin­der ab 6 bis ein­schließ­lich 11 Jah­ren müs­sen neben der per­so­na­li­sier­ten Ein­tritts­kar­te ledig­lich einen Schü­ler­aus­weis als Test­nach­weis vor­le­gen. Eine Imp­fung ist nicht erforderlich.

Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Die­se darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Geträn­ken abge­nom­men werden.

Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner, Geträn­ke von Kondrau­er und Bier­spe­zia­li­tä­ten vom Lang Bräu wer­den verkauft.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen:

Per­so­na­li­sier­te Eintrittskarte

2G-plus-Nach­weis (Impf- oder Gene­se­nen­nach­weis sowie Zer­ti­fi­kat über aktu­el­len nega­ti­ven Test, falls noch kei­ne Boo­ster­imp­fung erfolgt ist)

amt­li­ches Aus­weis­do­ku­ment (Per­so­nal­aus­weis, Füh­rer­schein etc.)

Rück­ab­wick­lung der Derby-Tickets

Alle Tages­tickets, wel­che für das Der­by gegen die Bay­reuth Tigers am 28. Janu­ar 2022 gekauft wur­den und lei­der nicht genutzt wer­den konn­ten, wer­den selbst­ver­ständ­lich rück­erstat­tet. Dabei ist fol­gen­de Vor­ge­hens­wei­se zu beachten: