SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Kurz vor Laden­schluss betra­ten Frei­tag­abend drei bis­lang unbe­kann­te Räu­ber einen Dro­ge­rie­markt in Selb. Unter Vor­halt von ver­schie­de­nen gefähr­li­chen Gegen­stän­den for­der­ten sie die Her­aus­ga­be von Bar­geld. Mit ihrer Beu­te flüch­te­ten sie anschlie­ßend uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof über­nahm die Ermitt­lun­gen und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Gegen 20 Uhr erreich­te die Ein­satz­zen­tra­le Ober­fran­ken die Mel­dung des Über­falls aus dem Ver­brau­cher­markt in der Schil­ler­stra­ße. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen näher­ten sich drei jun­ge Män­ner dem Kas­sen­be­reich und for­der­ten von einer Kas­sie­re­rin die Her­aus­ga­be von Bar­geld. Um dem Nach­druck zu ver­lei­hen, führ­ten die Mas­kier­ten unter ande­rem ein Mes­ser und einen pisto­len­ähn­li­chen Gegen­stand in ihren Hän­den. Die Ange­stell­te öff­ne­te dar­auf­hin ihre Kas­se, aus derer die Räu­ber meh­re­re Geld­schei­ne an sich nah­men. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie aus dem Laden.

Die drei Män­ner wer­den wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ist auf­fäl­lig klein und zier­lich, etwa 160 Zen­ti­me­ter groß

trug eine schwar­ze Leder­jacke und eine schwar­ze Jogginghose

hat­te eine schwar­ze Ski­mas­ke über das Gesicht gezo­gen und trug zusätz­lich eine schwar­ze Sonnenbrille

führ­te ver­mut­lich ein Pfef­fer­spray mit sich

Täter 2:

geschätzt 180 Zen­ti­me­ter groß und stämmig

trug eine schwar­ze Hose, eine schwar­ze Sweat­shirt­jacke und hel­le / wei­ße Schuhe

hat­te eine blaue Stoff­mas­ke über das Gesicht gezogen

führ­te ein Küchen­mes­ser mit sich

Täter 3:

ist zir­ka 165 Zen­ti­me­ter groß und zierlich

trug eine graue Jog­ging­ho­se und eine schwar­ze Kapuzenjacke

hat­te einen pisto­len­ähn­li­chen, bis­lang nicht wei­ter bekann­ten, Gegen­stand in Händen

Trotz einer schnell ein­ge­lei­te­ten und umfas­sen­den Groß­fahn­dung der Poli­zei, bei der auch Per­so­nen­such­hun­de zum Ein­satz kamen, gelang es den drei Tätern in der Dun­kel­heit zu ent­kom­men. Deren Flucht führ­te offen­bar von der Schil­ler­stra­ße in nörd­li­che Rich­tung zur Herz-Jesu-Kir­che. In einer dor­ti­gen Grün­an­la­ge konn­ten Poli­zi­sten ein­zel­ne Ver­mum­mungs­ge­gen­stän­de und ein Mes­ser auf­fin­den. Die­se wer­den nun von der Spu­ren­si­che­rung der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter­sucht. Der wei­te­re Flucht­weg der Räu­ber ist nicht bekannt.

Die Ermitt­ler bit­ten um Hin­wei­se von Zeugen:

Wem sind im Bereich der Schil­ler­stra­ße oder Wit­tels­ba­cher­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Wer hat die drei Män­ner bei ihrer Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben?

Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.