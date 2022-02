Der­zeit fin­den im Rah­men der Erstel­lung des Senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zep­tes Online-Work­shops zum The­ma Pfle­ge statt. Der erste Work­shop mit dem Titel „Pfle­ge I – Pfle­ge im häus­li­chen Umfeld“ fin­det am 10. Febru­ar von 13.30 bis 16 Uhr statt. Zum The­ma „Pfle­ge II – Pfle­ge in sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen“ gibt es einen Work­shop am 10. März, eben­falls von 13.30 bis 16 Uhr.

Die Pfle­ge ist eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit. Oft wer­den Ange­hö­ri­ge von einem Tag auf den ande­ren mit die­sem The­ma kon­fron­tiert. Daher möch­te das städ­ti­sche Senio­ren­amt mit den Work­shops alle Akteu­rin­nen und Akteu­re, Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­la­den mit­zu­den­ken, mit­zu­re­den und mit­zu­ge­stal­ten. So kön­nen gemein­sam Bedar­fe ermit­telt und Ideen für die Zukunft ent­wickelt werden.

Die Work­shops fin­den auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on aus­schließ­lich online über die Platt­form Zoom statt. Inter­es­sier­te kön­nen mit der Mee­ting-ID 832 1774 5199 und dem Kenn­code 95410 ohne Anmel­dung am ersten Work­shop teil­neh­men. Ger­ne ver­schickt das Senio­ren­amt auch den direk­ten Link zum Zoom-Mee­ting. Ein­fach an das Senio­ren­amt per E‑Mail an seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 251604 wen­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen – auch wenn Inter­es­sier­te kei­ne Mög­lich­keit haben, online teil­zu­neh­men – erteilt die städ­ti­sche Senio­ren­be­auf­trag­te Bri­git­te Nürn­ber­ger, die unter der genann­ten E‑Mail-Adres­se und Tele­fon­num­mer zu errei­chen ist.