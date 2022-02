Pres­se­mit­tei­lung der Veranstalter:

Eine Soli­da­ri­sche Men­schen­ket­te gegen Falsch­in­for­ma­tio­nen, Ver­schwö­rungs­my­then und rech­te Het­ze soll sich am Mon­tag, 7.2, zwi­schen 17:30 und 18:30 Uhr als bun­tes Band durch die Bam­ber­ger Innen­stadt ziehen.

Das Bünd­nis „Bun­tes Bam­berg!, ein Zusam­men­schluss von zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen, Kir­chen, Gewerk­schaf­ten, Par­tei­en, dem „Anti­fa­schi­sti­sche Akti­ons­bünd­nis gegen Ver­schwö­rungs­my­then“ und Ein­zel­per­so­nen rufen auf, ein Zei­chen zu set­zen für eine soli­da­ri­sche Gesell­schaft, die Schwa­che im Blick behält, und sich gegen jede Form von Rechts­ex­tre­mis­mus und Anti­se­mi­tis­mus stellt.

„Die soge­nann­ten Pro­te­ste gegen die Coro­na-Maß­nah­men zei­gen, wie gering die Berüh­rungs­äng­ste zwi­schen unse­ren Mitbürger*innen und Rechts­ex­tre­men gewor­den sind. Falsch­in­for­ma­tio­nen und Ver­schwö­rungs­my­then wie sie bei den wöchent­li­chen Demon­stra­tio­nen von Stay Awa­ke in Bam­berg und im Umland ver­brei­tet wer­den, kön­nen kei­ne Grund­la­ge für eine frei­heit­li­che Gesell­schafts­ord­nung sein. Mit Impf­skep­sis und Kri­tik an den Coro­na-Maß­nah­men hat das nichts mehr zu tun. In Rede­bei­trä­gen und den sozia­len Netz­wer­ken wird gemein­sam mit rechts­ex­tre­men Grup­pie­run­gen ver­sucht, die Gesell­schaft zu spal­ten und Hass und Zwie­tracht zu säen.“

„Wir laden alle ein, als Teil unse­rer Men­schen­ket­te deut­lich zu machen: Wir las­sen uns als Gesell­schaft nicht spal­ten, der Groß­teil lei­stet einen Bei­trag zur Pan­de­mie­be­kämp­fung. Zum Bei­spiel sieht man an der Bam­ber­ger Erklä­rung, die inzwi­schen über 6000 Unter­schrif­ten hat, dass vie­le sich klar zu Soli­da­ri­tät mit von der Pan­de­mie beson­ders betrof­fe­nen Grup­pen beken­nen, sowie rech­te und anti­se­mi­ti­sche Ver­schwö­rungs­my­then verurteilen.“

Die Men­schen­ket­te wird am Mon­tag, 7. Febru­ar, zwi­schen 17:30 und 18:30 Uhr zwi­schen Gabel­mann und Bahn­hof ver­lau­fen. Das Pro­gramm wird an sie­ben Sta­tio­nen ent­lang der Strecke von ver­schie­de­ne zivil­ge­sell­schaft­li­chen, poli­ti­schen und kirch­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen gestal­tet (die Sta­tio­nen mit den betei­lig­ten Orga­ni­sa­tio­nen im Anhang) In öku­me­ni­scher Ver­bun­den­heit hal­ten Pfar­re­rin­nen und Pfar­rer zum Abschluss der Men­schen­ket­te an den Sta­tio­nen ein Geden­ken an die Toten der Pan­de­mie und spre­chen das Gebet der Ver­ein­ten Natio­nen, das zu Frie­den und Mensch­lich­keit mahnt. Dabei wer­den die tie­fen Glocken der Innen­stadt­kir­chen zum Geden­ken läu­ten. Auch zahl­rei­che Stadtvertreter*innen haben ihre Teil­nah­me an der Men­schen­ket­te ange­kün­digt. Die Ver­an­stal­ter bit­ten bun­te Schals zum Bil­den der Men­schen­ket­te mit­zu­brin­gen. Für die Teil­nah­me gilt eine FFP‑2 Maskenpflicht.

Die Orga­ni­sa­to­ren rufen dazu auf mit einer Betei­li­gung an der Men­schen­ket­te zu zei­gen, dass Hass­re­den und Ver­schwö­rungs­my­then in Bam­berg nicht erwünscht sind.

Über­sicht Sta­tio­nen der Soli­da­ri­schen Menschenkette

1 Gabel­mann

Mahn­wa­che Asyl, Inter­rel. Frau­en­in­itia­ti­ve, Freund statt fremd,

Evan­ge­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung, VVN BdA

Geden­ken: Pfr. Wal­ter Neun­hoef­fer / Pfr. Mat­thi­as Bam­by­nek / Rab­bi­nern Dr. Yael Deusel

Und: OB Andre­as Starke

2 Max­platz:

MIB, See­brücke, Stadt­ju­gend­ring, JMD vom SKF

Geden­ken: Dekan Hans-Mar­tin Lech­ner / Dekan Chri­stoph Utten­reu­ther / Meh­met Cetindere

Und: 2. Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, 3. Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner

3 Ket­ten­brücke:

Fri­days for future, Chan­ge e. V.

Geden­ken: Pfrin. Doro­thea Münch / Vika­rin Julia Schwab

4 Obe­re König­stra­ße / Höhe Deut­sches Haus:

Evang. Johan­nes­kir­che Hall­stadt, Kath. Arbeitnehmerbewegung

Geden­ken: Pfrin. Susan­ne Witt­mann-Schlecht­weg / Pfr. Andre­as Schlecht­weg / Gönül Bulut-Yildiz

(Ale­vi­ten) / Ralf Korschinsky

Und: stell­ver­tre­ten­der Land­rat Bür­ger­mei­ster Kell­ner, Bür­ger­mei­ste­rin Sig­rid Reinfelder

5 Obe­re König­stra­ße / vor dem Denns

Natur­freun­de, Omas gegen Rechts

Geden­ken: Pfrin. Anne Schnei­der / Bir­git Asbeck (Bahai)

Und: MdB Andre­as Schwarz

6 Luit­pold­stra­ße Bus­hal­te­stel­le (200):

DIE LIN­KE, linksjugnd’solid, BaLi, Grü­nes Bam­berg, Grü­ne Jugend, BAGLS

Geden­ken: Pfrin. Anet­te Simo­jo­ki / Pasto­ral­re­fe­rent Huber­tus Liebert

Son­stig: MdB Lisa Badum, MdL Ursu­la Sowa

7 Zwi­schen Mit­tel­stra­ße und Hei­lig­grab­stra­ße (200):

Anti­fa­schi­sti­sches Bünd­nis gegen Verschwörungsmythen

Geden­ken: Pfrin. Mir­jam Elsel

Ablauf