Geschich­te, Reli­gio­nen und Begeg­nung in und mit einem moder­nen Staat

Aller Anfang war hier – im Land Isra­el fin­det sich der Ursprung der drei gro­ßen mono­the­isti­schen Welt­re­li­gio­nen, und es ist leben­di­ger Schau­platz der gro­ßen Ereig­nis­se der Mensch­heit. Jesus war hier – es ist das Land, in dem er als Jude leb­te und wirk­te. Jeru­sa­lem ist die Hei­li­ge Stadt für Juden, Chri­sten und Mus­li­me – unver­gess­lich für jeden, der in ihren Mau­ern war. Nur wer das Land, die Men­schen und das Leben vor Ort ken­nen­ge­lernt hat, kann die Situa­ti­on auch wirk­lich beur­tei­len. Anna Jarck, eine in Deutsch­land gebo­re­ne Jüdin wird von ihren Erfah­run­gen zwi­schen den Kul­tu­ren berich­ten. Prof. Dr. Dr. Mat­thi­as Augu­stin wird über Jeru­sa­lem, die Stadt der drei gro­ßen mono­the­isti­schen Reli­gio­nen und über die aktu­el­le gesell­schafts­po­li­ti­sche Situa­ti­on refe­rie­ren. Mit dem Propst oder sei­ner Stell­ver­tre­te­rin spre­chen wir über die Pro­ble­me der Palä­sti­nen­ser und die Chan­cen für eine fried­li­che­re Lösung des Kon­flikts. Eben­so ist ein Tref­fen mit deut­schen Jour­na­li­sten in Isra­el vorgesehen.

Rei­se­lei­tung durch die VHS Bam­berg-Land (Joa­chim Schön). Durch­ge­führt wird die Rei­se von Dr. Augu­stin Stu­di­en­rei­sen. Prof. Augu­stin wird in einem Online-Vor­trag am 16.2. um 19 Uhr die Situa­ti­on von Isra­el im Nahen Osten erläu­tern sowie die Rei­se vorstellen.

Ter­min: 11.–18. Juni 2022

Kosten: 2.168 €

Wei­te­re Infos: Tel. 0951/85766 oder unter www​.vhs​-bam​berg​-land​.de/​p​r​o​g​r​a​m​m​/​g​e​s​e​l​l​s​c​h​a​f​t​.​h​t​m​l​/​k​u​r​s​/​4​8​8​-​C​-​6​3​7​8​7​7​4​/​t​/​s​t​u​d​i​e​n​r​e​i​s​e​-​i​s​r​ael