Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bau­kran wur­de lahmgelegt

Ver­mut­lich in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag dran­gen bis­lang Unbe­kann­te auf einer Bau­stel­le am Lan­ners­berg in Ten­nen­lo­he ein. Das Are­al ist mit einem Bau­zaun umzäunt. Die Unbe­kann­ten lie­ßen den Funk­emp­fän­ger eines Bau­krans mit­ge­hen. Der Emp­fän­ger war im Siche­rungs­ka­sten des Krans ver­baut. Das Gerät hat einen Zeit­wert von etwa 1.500 Euro.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen schwe­ren Dieb­stahls wur­de ein­ge­lei­tet. Hin­wei­se zu dem Vor­fall nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Graf­fi­ti­sprü­her in Oberschöllenbach

Ober­schöl­len­bach – Am 02.02.22, nachts gegen 00:30 Uhr, besprüh­te ein unbe­kann­ter Täter die Haus­mau­er eines Anwe­sens in der Gründ­la­cher Stra­ße. Der Täter sprüh­te mit schwar­zer Far­be groß­flä­chig die Schrift­zü­ge „ 1. FC N“ und „Glubb“ auf die Wand und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von rund 1000 Euro. Um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 wird gebeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Wachen­roth – Rol­ler­fah­rer flüch­te­te vor Polizei

In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag woll­ten Beam­te der Poli­zei Höchstadt ein Klein­kraft­rad in Wachen­roth einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Nach­dem der Fahr­zeug­füh­rer den Strei­fen­wa­gen erkann­te, ver­such­te die­ser sich aller­dings der Kon­trol­le zu ent­zie­hen und gab Gas. In einem „Feld­weg“ ließ der jun­ge Mann den Rol­ler mit lau­fen­dem Motor ste­hen und rann­te in Rich­tung Orts­mit­te Wachen­roth davon. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te ein 21 jäh­ri­ger Mann schließ­lich in der Orts­mit­te ange­trof­fen wer­den. Dem bereits amts­be­kann­ten Mann wur­de vor kur­zem die Fahr­erlaub­nis ent­zo­gen. Tei­le sei­ner Ober­be­klei­dung hat­te er in einem Grund­stück unweit des Fluch­tor­tes abge­legt. Auf der Flucht­rou­te konn­ten die Beam­ten zudem eine Bauch­ta­sche auf­fin­den, wel­che dem Mann zuge­ord­net wer­den konn­te. In der Bauch­ta­sche fand sich schließ­lich eine gerin­ge Men­ge Koka­in. Der Mann räum­te die Fah­rer­ei­gen­schaft ein. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de anschlie­ßend die Woh­nung des Man­nes durch meh­re­re Beam­te, sowie einem Dro­gen­spür­hund durchsucht.

Hier­bei wur­de eine nicht uner­heb­li­che Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den und sichergestellt.

Nach­dem der Mann auch noch unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand, muss­te die­ser anschlie­ßend eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Höchstadt über sich erge­hen las­sen. Den Mann erwar­ten nun gleich meh­re­re Ver­fah­ren u.a. wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, sowie Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und dem Straßenverkehrsgesetz.

Wachen­roth – Alko­ho­li­siert mit „40 Ton­ner“ unterwegs

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag ent­wen­de­te ein 48 jäh­ri­ger Mann im Shop der ARAL Tank­stel­le eine FFP2 Mas­ke im Gesamt­wert von 3,00 Euro. Anschlie­ßend stieg der Mann in sei­nen Sat­tel­zug und fuhr die A 3 in Fahrt­rich­tung Würz­burg wei­ter. Im Rah­men der nach­fol­gen­den Fahn­dung konn­te der Sat­tel­zug durch Beam­te der Poli­zei Höchstadt ein­ge­holt wer­den. Nach der Anhal­tung stell­te sich her­aus, dass der Fahr­zeug­füh­rer zudem alko­ho­li­siert war. Bei einer anschlie­ßen­den Atem­al­ko­hol­über­prü­fung stell­te sich schließ­lich ein Wert von 0,4 mg/​l heraus.

Nun wur­de die Wei­ter­fahrt für den Mann mit sei­nem „40 Ton­ner“ unter­bun­den und der Mann muss­te mit zur Poli­zei nach Höchstadt zum Zwecke einer gerichts­ver­wert­ba­ren Messung.

Letzt­lich muss­te der Mann, nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft eineM­FR 027 (2008–02-11) Sicher­heits­lei­stung in Höhe von 50.- Euro für den Dieb­stahl hin­ter­le­gen. Zusätz­lich wur­de ein Buß­geld für die Fahrt unter Alko­hol­ein­fluss fällig.