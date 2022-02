Am 03.02.2022 wur­den wir von der ILS Coburg in den spä­ten Abend­stun­den in die Hin­den­burg­stra­ße alar­miert. Dort wur­de in einem Gebäu­de mas­si­ver Gas­ge­ruch gemel­det. Vor Ort stell­te sich jedoch her­aus, dass bei Pro­duk­ti­ons­ar­bei­ten durch einen tech­ni­schen Defekt ledig­lich eine über­schau­ba­re Men­ge Gas aus einem Gefäß aus­ge­tre­ten war.

Bis auf Erkundungs‑, Mess- und Belüf­tungs­maß­nah­men durch einen Atem­schutz­trupp war glück­li­cher­wei­se kein wei­te­res Ein­grei­fen not­wen­dig und unse­re letz­ten Ein­satz­kräf­te konn­ten gegen 21:30 wie­der die Heim­rei­se antre­ten. Der Ret­tungs­dienst und die Poli­zei Ober­fran­ken waren neben der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Kösten, Feu­er­wehr Schney, Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Seu­bels­dorf, Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Michel­au i.OFr.,Freiwilligen Feu­er­wehr Lich­ten­fels / Main Gefah­ren­schutz­zug und der Kreis­brand­in­spek­ti­on eben­falls vor Ort.