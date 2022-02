Die Umbau­maß­nah­men im Hal­len­bad Eber­mann­stadt dau­er­ten den ver­gan­ge­nen Herbst über an, wes­halb die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt gezwun­gen war, eine Aus­weich­stät­te für ihr Schwimm­trai­ning zu suchen.

Fün­dig wur­den sie in Grä­fen­berg, des ört­li­che Hal­len­bad konn­te genutzt wer­den und so wur­de kur­zer­hand das Trai­ning und Schwimm­kur­se hier­hin ver­legt. Die Nut­zung die­ses Bades, wel­ches pri­vat durch die Fir­ma Aqua-Work (Inha­ber: Mir­ko Hel­big) betrie­ben wird, bela­ste­te die Kas­se der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt stark. Dan­kens­wer­ter­wei­se ver­zich­te­te Mir­ko Hel­big auf 50% (2.250€) des regu­lä­ren Prei­ses, den­noch blie­ben über 2.000€, viel Geld für eine ehren­amt­li­che Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on. Um die­se Sum­me zur redu­zie­ren, wur­den Fir­men in und um Eber­mann­stadt ange­spro­chen, die erfreu­li­cher­wei­se ihre Spen­de zusagten.

So konn­te am Don­ners­tag, den 03. Febru­ar eine gro­ße Spen­den­über­ga­be durch­ge­führt wer­den. Ins­ge­samt fünf wei­te­re Unter­neh­men sag­ten ihre Unter­stüt­zung zu. Die Fir­ma EMC­Cons DR. RAŠEK GmbH & Co. KG aus Mog­gast, Geschäfts­füh­rer Dr.-Ing. Andre­as Abach spen­de­te 500€. Die Fir­ma Keck-DSB GmbH aus Gas­sel­dorf, Geschäfts­füh­rer: Her­mann Keck über­ga­ben 50€. Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt, Geschäfts­füh­rer Jür­gen Fied­ler spen­de­ten 650€. Das Ver­si­che­rungs­bü­ro Strie­gel aus Eber­mann­stadt, Inha­ber Peter Strie­gel über­reich­te 250€ Spen­de. Die VIER­LING Pro­duc­tion GmbH aus Eber­mann­stadt, Geschäfts­füh­rer: Dipl.-Ing. Mar­tin Vier­ling über­ga­ben 200€ Spende.

Die­se ins­ge­samt 3.900€ hel­fen der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt gewal­tig und so blei­ben von den ehe­mals 4.500€ nur 600€ die die Was­ser­wacht selbst auf­brin­gen muss.

Im Zuge der gro­ßen Spen­den­über­ga­be mit klei­nem Umtrunk und Fin­ger­food, erhielt die Was­ser­wacht auch noch einen Scheck über 1.200€ von Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er. Die Stadt Eber­mann­stadt unter­stützt hier­durch neu­an­ge­schaff­te Son­nen­schir­me, zehn Schir­me die dafür sor­gen, dass die Wach­mann­schaf­ten im Ebs­er­Ma­re einen küh­len Kopf behalten.

Die Vor­stand­schaft der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Eber­mann­stadt dankt allen Spen­dern herz­lich, die­ser Zuspruch und die­se Unter­stüt­zung las­sen posi­tiv in die Zukunft blicken. Vie­len Dank!