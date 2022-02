Die Qua­li­tät von Oli­ven­öl wird EU-weit gesetz­lich in ver­schie­de­ne Güte­klas­sen ein­ge­teilt. „Nati­ves Oli­ven­öl“ wird rein mecha­nisch ohne Hit­ze­ein­wir­kung direkt aus den Oli­ven gewon­nen. Sein Gehalt an frei­en Fett­säu­ren darf zwei Pro­zent nicht über­stei­gen und es soll­te nur leich­te geschmack­li­che Feh­ler zei­gen. „Nati­ves Oli­ven­öl extra“ stammt zusätz­lich aus der ersten Pres­sung. Sein Gehalt an frei­en Fett­säu­ren liegt bei höch­stens 0,8 Pro­zent. Öle die­ser höch­sten Qua­li­täts­stu­fe sind oft beson­ders aro­ma­tisch. Sie wei­sen in der Regel kei­ne geschmack­li­chen Feh­ler auf. „Die ver­schie­de­nen Qua­li­tä­ten sind zum scho­nen­den Bra­ten und Frit­tie­ren durch­aus geeig­net,“ erklärt Sil­ke Noll, Ernäh­rungs­ex­per­tin der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Auf­grund ihrer Fett­säu­re­zu­sam­men­set­zung blei­ben sie bis zu 180 Grad Cel­si­us sta­bil und es ent­ste­hen kei­ne gesund­heit­lich bedenk­li­chen Stof­fe. Aller­dings lei­den beim Erhit­zen Vit­ami­ne und Aro­men und wert­vol­le Anti­oxi­dan­ti­en könn­ten ver­lo­ren gehen. Ein wirk­lich hoch­wer­ti­ges Öl soll­te daher am besten in der kal­ten Küche ver­wen­det werden.

