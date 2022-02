Voll­zug des Versammlungsgesetzes

Seit Ende Novem­ber 2021 fin­den an den Mon­tag­aben­den in Lich­ten­fels Ver­samm­lun­gen bzw. Demon­stra­tio­nen gegen die Coro­na-Maß­nah­men bzw. den Coro­na-Schutz­imp­fun­gen statt. Bis­lang wur­den sämt­li­che dies­be­züg­li­che Ver­samm­lun­gen nicht ange­mel­det. Art. 13 des Baye­ri­schen Ver­samm­lungs­ge­set­zes sieht kon­kre­te Anzei­ge- und Mit­tei­lungs­pflich­ten vor. Wer eine Ver­samm­lung unter frei­em Him­mel ver­an­stal­ten will, hat dies dem Land­rats­amt spä­te­stens 48 Stun­den vor Ver­samm­lungs­be­ginn anzu­zei­gen (wobei hier­bei Sams­ta­ge, Sonn- und Fei­er­ta­ge bei der Frist­be­reich­nung außer Betracht blei­ben) und Anga­ben u. a. über den Ort der Ver­samm­lung, das Ver­samm­lungs­the­ma und bei sich fort­be­we­gen­den Ver­samm­lun­gen den beab­sich­tig­ten Strecken­ver­lauf zu machen.

Die­se gesetz­li­che Vor­ga­be dient dem Zweck, dass es den Ord­nungs­be­hör­den mög­lich ist, unter sicher­heits­recht­li­chen Aspek­ten not­wen­di­ge Bewer­tun­gen und Ent­schei­dun­gen vor­zu­neh­men und auch sicher­heits­rel­va­n­te Maß­nah­men zu ergrei­fen. Eben­so ist natür­lich bei nicht ange­mel­de­ten Ver­samm­lun­gen die im Baye­ri­schen Ver­samm­lungs­ge­setz eben­falls vor­ge­ge­be­ne Zusam­men­ar­beit und Koope­ra­ti­on mit dem Ver­an­stal­ter im Vor­feld nicht mög­lich. Am Mon­tag, 17. Janu­ar 2022 und Mon­tag, 31. Janu­ar 2022 erfolg­te von einer ortstfe­sten Ver­samm­lung am Markt­platz Lich­ten­fels dann eine sich fort­be­gen­de Versammlung.

Ins­be­son­de­re auf­grund des völ­lig unbe­kann­ten Strecken­ver­laufs und einer nicht bekann­ten grö­ße­ren Teil­neh­mer­zahl ist es nicht gewähr­lei­stet, eine sich fort­be­we­gen­de Ver­samm­lung kurz­fri­stig und spon­tan aus­rei­chend abzu­si­chern. Es wur­de des­halb mit All­ge­mein­ver­fü­gung gere­gelt, dass die „Mon­tags-Demon­stra­ti­on“ am 7. Febru­ar 2022 zwi­schen 18.00 und 20.00 Uhr orts­fest bzw. sta­tio­när auf dem Markt­platz in Lich­ten­fels statt­zu­fin­den hat. Die All­ge­mein­ver­fü­gung wur­de im Amts­blatt des Land­krei­ses Lich­ten­fels bekanntgegeben.