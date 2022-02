Neue web­ba­sier­te Soft­ware­lö­sung eingeführt

„Ich sehe hin­ter dem Berg Rauch auf­stei­gen“ – so oder so ähn­lich lau­tet ein typi­scher Anruf bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le. Doch han­delt es sich hier­bei um ein Nutz­feu­er oder um einen unkon­trol­lier­ten Brand? Kreis­brand­rat Timm Vog­ler bestä­tigt, dass gera­de im Früh­jahr des ver­gan­ge­nen Jah­res sehr vie­le Feu­er­wehr­ein­sät­ze erfolg­ten, die dem Grun­de nach nicht not­wen­dig waren, weil es sich um kon­trol­lier­te Nutz­feu­er handelte.

Um der­ar­ti­ge Feu­er­wehr­ein­sät­ze künf­tig deut­lich zu redu­zie­ren, wur­de auf Ebe­ne des gesam­ten Leit­stel­len­be­zirks eine web­ba­sier­te Soft­ware­lö­sung ein­ge­führt, mit der es den Dis­po­nen­ten der Inte­grier­ten Leit­stel­le mög­lich ist, einen Über­blick über ange­mel­de­te Nutz­feu­er zu erhalten.

Alle Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis Lich­ten­fels haben sich bereit­erklärt, ange­mel­de­te Nutz­feu­er digi­tal in der Soft­ware­lö­sung zu erfassen.

Neben der exak­ten Zuord­nung des Stand­or­tes des Nutz­feu­ers (z. B. durch Flur­num­mer) wird auch der Zeit­raum erfasst, in dem das Nutz­feu­er abge­brannt wird. Eben­so wird der ver­ant­wort­li­che Betrei­ber hin­ter­legt, einschl. der tele­fo­ni­schen Erreich­bar­keit wäh­rend der Brenn­dau­er des Nutz­feu­ers. Geht dann in der Inte­grier­ten Leit­stel­le eine Mel­dung ein, erfolgt durch den Dis­po­nen­ten regel­mä­ßig zunächst Rück­ruf beim Anmel­den­den. Nur noch in den Fäl­len, denen kei­ne exak­te Zuord­nung mög­lich ist, müs­sen dann noch die Feu­er­weh­ren alar­miert wer­den. Wei­te­rer Vor­teil ist, dass auch die Poli­zei­dienst­stel­len Zugriff auf die hin­ter­leg­ten Nutz­feu­er­an­mel­dun­gen haben.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zeigt sich sehr erfreut, dass alle Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis Lich­ten­fels sich hier bereit erklärt haben, die ent­spre­chen­den gemel­de­ten Daten ein­zu­ge­ben. Durch die­se Lösung ist es nicht zuletzt auch sicher­ge­stellt, dass die vie­len ehren­amt­lich täti­gen Feu­er­wehr­män­ner und Feu­er­wehr­frau­en im Land­kreis Lich­ten­fels vor zusätz­li­chen – unnö­ti­gen – Ein­sät­zen ent­la­stet werden.