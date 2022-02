Regel­mä­ßig Coro­na-Imp­fun­gen für Kin­der von fünf bis elf Jahren

Im Rah­men des staat­li­chen Coro­na-Impf­an­ge­bots fin­den in der Regi­on Bay­reuth regel­mä­ßig Impf­ta­ge für Kin­der im Alter von fünf bis elf Jah­ren statt. Ver­wen­dung fin­det der Kin­der­impf­stoff von Biontech.

Jeden Sams­tag bie­tet das SKS-Impf­zen­trum in den Bay­reu­ther Stadt­bad­turn­hal­len in der Kol­ping­stra­ße von 10 bis 19 Uhr Imp­fun­gen für jeweils 300 Kin­der an.

In den BRK-Impf­sta­tio­nen fin­den im drei­wö­chi­gen Rhyth­mus Kin­der­impf­ta­ge statt – frei­tags in Peg­nitz und mitt­wochs in Bayreuth:

In der BRK-Impf­sta­ti­on in der Peg­nit­zer Wies­wei­her­hal­le wer­den am kom­men­den Frei­tag, 4. Febru­ar, von 13 bis 17 Uhr acht­zig Coro­na-Imp­fun­gen für Kin­der ange­bo­ten, eben­so drei Wochen spä­ter, am 25. Febru­ar. Geplant ist noch ein wei­te­rer Ter­min am 18. März.

Die näch­sten Kin­der­impf­ta­ge in der BRK-Impf­sta­ti­on in Bay­reuth, Hin­den­burg­stra­ße, fin­den jeweils am Mitt­woch, 16. Febru­ar und 9. März, von 13 bis 19 Uhr statt.

An den Kin­der­impf­ta­gen ent­fällt in den Impf­zen­tren jeweils der regu­lä­re Betrieb; es kön­nen zu die­sen Zei­ten kei­ne Imp­fun­gen von Erwach­se­nen vor­ge­nom­men werden.

Die Ter­mi­ne für die Kin­der­imp­fun­gen wer­den nach und nach zur Buchung frei­ge­ge­ben. Der­zeit kön­nen Anmel­dun­gen für die Ter­mi­ne im Febru­ar ver­ge­ben werden.

Wir bit­ten alle Eltern, die ihre Kin­der imp­fen las­sen möch­ten, die­se bereits vor­ab im Online-Por­tal Bay­IM­CO zu regi­strie­ren. Dies ist im Inter­net unter die­sem Link zu errei­chen: www​.impf​zen​tren​.bay​ern​.de

Die vor­he­ri­ge Regi­strie­rung erleich­tert die anschlie­ßen­de Ter­min­ver­ein­ba­rung über die Tele­fon­hot­line, die werk­tags jeweils von 8 bis 13:30 Uhr unter der Num­mer 0921 728700 erreich­bar ist.

Am Impf­tag muss min­de­stens ein Eltern­teil bzw. ein Erzie­hungs­be­rech­tig­ter das Kind beglei­ten und die Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung muss von min­de­stens einem Eltern­teil bzw. für alle Erzie­hungs­be­rech­tig­ten ver­bind­lich unter­schrie­ben werden.