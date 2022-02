Die Bay­reu­ther CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer freut sich: 3 Mio. Euro För­der­mit­tel flie­ßen nach Bay­reuth. Mit die­sem Geld ent­ste­hen in der Wag­ner­stadt 24 zeit­ge­mä­ße Wohn­plät­ze für Men­schen mit Behin­de­rung zur Dezen­tra­li­sie­rung der Him­mel­kro­ner Hei­me. „Moder­ne, inklu­si­ve Wohn­for­men auch außer­halb der gro­ßen Ein­rich­tun­gen sind wich­tig, dadurch kön­nen Men­schen mit Behin­de­rung künf­tig noch bes­ser am öffent­li­chen Leben teil­ha­ben“, sagt Bren­del-Fischer. „Mein Dank geht an Staats­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner, die die För­der­maß­nah­me in mei­nem Stimm­kreis so groß­ar­tig unter­stützt hat“. Im Jahr 2021 stan­den wie­der 20 Mio. Euro für die Dezen­tra­li­sie­rung kom­ple­xer Ein­rich­tun­gen zur Ver­fü­gung. Begon­nen wur­de erst­mals im Jahr 2019 mit der Schaf­fung klein­tei­li­ger, regio­na­ler Wohn­an­ge­bo­te, vier Pro­jek­te gin­gen damals an den Start. Im Jahr 2020 waren es bereits sechs Vorhaben.