Stei­gen­de Infek­ti­ons­zah­len nun auch im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge: Betrof­fe­ne sind ab sofort zur Mit­hil­fe aufgerufen

Die Omi­kron-Wel­le hat inzwi­schen auch den Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge erreicht. Die Fall­zah­len sind in den ver­gan­ge­nen Tagen mas­siv ange­stie­gen und brin­gen das Team von Gesund­heits­amt und Kon­takt­nach­ver­fol­gung (CTT) zuneh­mend an sei­ne Gren­zen. In den ver­gan­ge­nen Wochen wur­de letz­te­res noch ein­mal auf inzwi­schen mehr als 40 Per­so­nen auf­ge­stockt, es wur­den Kräf­te der Bun­des­wehr ein­ge­ar­bei­tet, Amts­hil­fe-Kon­tin­gen­te von ande­ren Behör­den aus­ge­schöpft und Per­so­nal aus der Ver­wal­tung des Land­rats­am­tes selbst umge­schich­tet, denn anders ist eine Abar­bei­tung aller Vor­gän­ge inzwi­schen nicht mehr mög­lich. Aus die­sem Grund wer­den in der Kon­takt­nach­ver­fol­gung eini­ge Abläu­fe umgestellt.

„Wir sind an dem Punkt ange­langt, an dem wir auf die Mit­hil­fe unser Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ange­wie­sen sind“, sagt dazu Land­rat Peter Berek. „Unser Team der Kon­takt­nach­ver­fol­gung wird ab sofort sein Haupt­au­gen­merk auf die Ermitt­lung der Per­so­nen legen, die bereits einen posi­ti­ven PCR-Test erhal­ten haben. Per­so­nen, die über einen posi­ti­ven Schnell- oder Selbst­test ver­fü­gen bit­ten wir, selbst­stän­dig tätig zu wer­den und uns somit im Kampf gegen die Omi­kron-Wel­le zu unterstützen.“

Die aktu­el­le Vor­ge­hens­wei­se bei der Kon­tak­ter­mitt­lung im Überblick:

1. Posi­ti­ver Schnell- oder Selbsttest

Eine per­sön­li­che Kon­takt­auf­nah­me zum Gesund­heits­amt ist in die­sem Fall ab sofort nicht mehr erfor­der­lich. Betrof­fe­ne Per­so­nen müs­sen sich selbst umge­hend in Iso­la­ti­on bege­ben und schnellst­mög­lich einen PCR-Test durch­füh­ren las­sen. PCR-Tests sind bei den Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­ten in den dafür aus­ge­wie­se­nen Test­stel­len im Land­kreis mög­lich. Vor­aus­set­zung für einen kosten­frei­en PCR-Test ist ein Nach­weis für den posi­ti­ven Schnell­test, bei­spiels­wei­se die Test­kas­set­te. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Test­stel­len im Land­kreis fin­det man hier: https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge/pcr-testzentren

2. Posi­ti­ver PCR-Test

Per­so­nen, die einen posi­ti­ven PCR-Test erhal­ten haben, müs­sen sich natür­lich wei­ter iso­lie­ren. Sie wer­den vom Gesund­heits­amt auch künf­tig schnellst­mög­lich tele­fo­nisch kon­tak­tiert, um wei­te­re Details zur Qua­ran­tä­ne und ande­ren rele­van­ten The­men zu klä­ren. Hier bit­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter aller­dings aktu­ell um etwas Geduld, wie beschrie­ben kann das Team des Gesund­heits­amts auf­grund der Viel­zahl an Infek­tio­nen der­zeit nicht immer alle Fäl­le tages­ak­tu­ell abarbeiten.

Land­rat Peter Berek dazu: „Wir müs­sen jetzt in allen gesell­schaft­li­chen Berei­chen noch ein­mal gut und ver­trau­ens­voll zusam­men­hel­fen, um mit den hohen Infek­ti­ons­druck best­mög­lich umzu­ge­hen. Wir sind bereits jetzt sehr dank­bar für das bis­he­ri­ge Zusam­men­wir­ken aller Kräf­te hier im Fich­tel­ge­bir­ge und auch sehr hoff­nungs­voll, dass sich die Gesamt­la­ge als­bald ver­bes­sern wird.“