Am Mon­tag, 7. Febru­ar, ab 9 Uhr, berät der Stadt­rat in einer ganz­tä­gi­gen Sit­zung den Haus­halts­plan­ent­wurf 2022. Die Sit­zung fin­det auf­grund der in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie gel­ten­den Abstands­re­geln im Atri­um der Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1, statt. Sie wird als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de abrufbar.