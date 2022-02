Kei­ne Ver­läss­lich­keit: Ampel-Koali­ti­on nimmt KfW-För­der­stopp teil­wei­se zurück

Erst ver­gan­ge­ne Woche hat die Bun­des­re­gie­rung die Immo­bi­li­en­wirt­schaft unter Schock gesetzt. Von einem auf den ande­ren Tag stopp­te sie alle KfW-För­de­run­gen für ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en und brach­te damit zahl­rei­che Häus­le­bau­er in die Bre­douil­le. Von allen Sei­ten gab es Kri­tik für die­se Hau­ruck-Akti­on – auch von Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Dr. Sil­ke Lau­nert. Nun rudert die Ampel-Koali­ti­on doch zurück, zumin­dest teil­wei­se. Von Ver­läss­lich­keit ist bei die­sem Hin- und Her nicht zu spre­chen, sagt Launert.

Zumin­dest alle Anträ­ge, die in dem Pro­gramm „Effi­zi­enz­haus 55“ bis 24. Janu­ar gestellt wor­den sind, wer­den nun also doch bear­bei­tet. Ein Anfang, der der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten aller­dings nicht weit genug geht. „Die Bau­her­ren brau­chen Ver­läss­lich­keit und eine lang­fri­sti­ge Siche­rung der Finan­zie­rung. Die För­de­rung von Gebäu­de­sa­nie­run­gen muss neu auf­ge­stellt wer­den. Ein so abrup­ter Stopp ist kei­ne Art und hat die gesam­te Immo­bi­li­en­wirt­schaft ver­un­si­chert und vor den Kopf gesto­ßen. Es muss drin­gend eine ver­läss­li­che Lösung gefun­den wer­den, wie ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en auch in Zukunft geför­dert wer­den kann, sodass es für alle Häus­le­bau­er finan­zier­bar bleibt.“