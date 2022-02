Zwei Büro­um­zü­ge, vie­le Kon­fi-Bur­gen und Jugend-Frei­zei­ten, die Mit-Orga­ni­sa­ti­on der Evan­ge­li­schen Jugend, Mit­ar­beit in diver­sen Arbeits­krei­sen und Gre­mi­en, Beauf­trag­ter für Fairtra­de und Umwelt im Deka­nat Bam­berg, Jugend-Aus­tausch mit Tan­sa­nia, Mit-Gestal­tung der beson­de­ren Schnip­sel­got­tes­dien­ste im Deka­nat Bam­berg, Bam­berg spielt, Betei­li­gung an vie­len öku­me­ni­schen Pro­jek­ten, …: Seit sei­nem Dienst­an­tritt am 1. Sep­tem­ber 2016 hat Dia­kon Ben­ja­min Lul­la so eini­ges erlebt und viel bewegt. Jetzt fei­er­te er sei­nen Abschied als Deka­nats­ju­gend­re­fe­rent des Evang.-Luth. Deka­nats Bam­berg mit einem Got­tes­dienst im Gar­ten der Evan­ge­li­schen Jugend in Bam­berg. Er wech­selt auf eine neue Stel­le in die Oberpfalz.

„Dran blei­ben. Auch wenn es mal müh­sam ist.“

„Jeder von uns kann etwas Posi­ti­ves bewir­ken und Got­tes Segen ist immer dabei“, so Ben­ja­min Lul­la in sei­ner Abschieds­pre­digt, die er unter das The­ma „Segen“ gestellt hat­te. Das Wis­sen um Got­tes Segen sei etwas Beru­hi­gen­des und Ermu­ti­gen­des: „In die­sen Zei­ten brau­chen wir ihn umso mehr.“ Lul­la erin­ner­te an die Bibel­stel­le „Ich will dich seg­nen“, die auch einen zwei­ten Teil hat „und du sollst ein Segen sein“: „Die­ser Zuspruch Got­tes hat auch einen Anspruch an uns: Wir sol­len für ande­re ein Segen sein.“ In Zei­ten der soge­nann­ten Kli­ma­kri­se müss­ten alle aktiv mit­ma­chen, damit auch Nach­fol­ge­ge­nera­tio­nen in Frie­den, gesund und glück­lich auf der Erde leben kön­nen, so der enga­gier­te Fairtra­de & Umwelt-Beauf­trag­te. „Dran blei­ben. Auch wenn es mal müh­sam ist“, ermu­tig­te Ben­ja­min Lul­la in sei­ner Predigt.

Fröh­lich, enga­giert und klar

Pfar­re­rin Susan­ne Witt­mann-Schlecht­weg ent­ließ Ben­ja­min Lul­la als stell­ver­tre­ten­de Deka­nin offi­zi­ell aus sei­nem Dienst als Deka­nats­ju­gend­re­fe­rent in Bam­berg. „Dei­ne fröh­li­che Art und dia­ko­ni­sche Klar­heit hat uns sehr berei­chert. Wir dan­ken Dir für die über fünf Jah­re bei uns in Bamberg.“

Dan­kes­wor­te für Lul­las gro­ßes Enga­ge­ment und sei­ne Ener­gie kamen auch von Bam­bergs 2. Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, denen sich der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Bru­no Kell­ner, die Deka­nats­ju­gend­kam­mer und sei­ne Kol­le­gin Sabi­ne Stre­lov, die als Deka­nats­ju­gend­re­fe­ren­tin dem Deka­nat Bam­berg erhal­ten bleibt, anschlos­sen. Dia­kon Dirk Gie­pen stat­te­te dann noch im Auf­trag der Rum­mels­ber­ger Brü­der­schaft Ben­ja­min Lul­la und sei­ne Frau Sophia, eben­falls Dia­ko­nin, mit einem mit aller­lei Nütz­li­chem und Amü­san­tem gefüll­ten Ruck­sack aus.

Einen Freund gewonnen

Ein beson­de­res Abschieds­ge­schenk mach­te die „Spon­tan-Band“, in der Lul­la eben­falls als Gitar­rist und Sän­ger enga­giert war, mit der Deka­nats­ju­gend dem schei­den­den Refe­ren­ten mit einem für ihn umge­dich­te­ten Song: „Vor fünf Jah­ren haben wir einen Deka­nats­ju­gend­re­fe­ren­ten gesucht und Ben­ny – einen Freund gefunden.“

„Ihr Jugend­li­chen seid ein Schatz für die Jugend­ar­beit im Deka­nat Bam­berg. Ich habe mich sehr will­kom­men und auf­ge­ho­ben gefühlt bei Euch.“ Ben­ja­min Lul­la bedank­te sich schließ­lich nicht nur bei der Jugend, son­dern auch bei der Öku­me­ne, Stadt‑, Kreis- und Bezirks­ju­gend­ring, bei Stadt und Land­kreis Bam­berg und den vie­len Weg­be­glei­tern der ver­gan­ge­nen fünf Jah­re, beson­ders aber bei sei­ner Kol­le­gin Sabi­ne Stre­lov: „Dan­ke für die vie­len Sachen, die wir gemein­sam gewuppt haben. Ein­fach für alles!“