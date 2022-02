GUN­DELS­HEIM, LKR. BAM­BERG. Nach­dem bereits vor über zwei Wochen frag­wür­di­ge Pla­ka­te in einer Gun­dels­hei­mer Grund­schu­le fest­ge­stellt wur­den, kam es die­ses Wochen­en­de zu einem erneu­ten Fall – dies­mal mit straf­ba­ren Inhalt, bei dem eine rote Linie klar über­schrit­ten wur­de. Das Kom­mis­sa­ri­at für Staats­schutz­de­lik­te ermit­telt nun und sucht Zeugen.

Am 13. Janu­ar 2022 brach­ten bis­lang Unbe­kann­te an der Wand der Schul­turn­hal­le meh­re­re Pla­ka­te an. Die­se beinhal­te­ten Mei­nungs­äu­ße­run­gen und vor allem Kri­tik über die aktu­el­len Coro­na-Ein­däm­mungs­maß­nah­men, jedoch kei­nen straf­ba­ren Inhalt. Die Pla­ka­te wur­den dar­auf­hin entfernt.

Im Ver­lauf des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des pla­ka­tier­ten nun wie­der­um unbe­kann­te Täter den Ein­gangs­be­reich der Grund­schu­le in der Schul­stra­ße sowie die Turn­hal­le mit Zet­teln, dies­mal mit Dro­hun­gen gegen die Schul­lei­tung und der Leh­re­rin­nen und Lehrer.

Auch dies­mal über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg die Ermitt­lun­gen und stell­te die Beweis­mit­tel sicher. Die Ermitt­ler führ­ten Spu­ren­si­che­rungs­maß­nah­men an den Schrift­stücken durch. Zudem sen­si­bi­li­sier­ten sie das Lehr­per­so­nal der Grund­schu­le. Die Poli­zei nimmt den Vor­fall sehr ernst, geht aber nicht von einer erhöh­ten Gefah­ren­la­ge aus.

Die Kri­mi­nal­be­am­ten bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevölkerung:

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen bei der Tat­aus­füh­rung beob­ach­tet oder son­sti­ge Wahr­neh­mun­gen in die­sem Zusam­men­hang gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.