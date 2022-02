Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt

Rad­fah­rer zwickt Geldbörse

Am Mon­tag gegen 14:10 Uhr ver­lor eine 57jährige Bam­ber­ge­rin ihre schwar­ze Geld­bör­se in der Gaustadter Haupt­stra­ße zwi­schen Apo­the­ke und Phy­sio­the­ra­pie Gei­ger auf dem dor­ti­gen Geh­weg. Die Frau bemerk­te ihr Miss­ge­schick, lief sofort zurück und sah noch einen jun­gen Mann der mit einem Fahr­rad unter­wegs war. Die­ser steck­te für die Frau sicht­bar einen „dunk­len Gegen­stand“ in sei­ne Jacken­ta­sche. Dabei dürf­te es sich mit hoher Wahr­schein­lich­keit um die Geld­bör­se der Frau, wel­che 10 Euro Bar­geld, eine Debit-Kar­te und diver­se per­sön­li­che Doku­men­te ent­hal­ten hat­te, gehan­delt haben. Auf Anspra­che fuhr der Mann mit sei­nem dunk­len Her­ren­rad und den Wor­ten „Nix Geld,…nix Geld­beu­tel“ eilig davon.

Der Mann wird wie folgt beschrie­ben: 20–30 Jah­re alt, ca. 180 cm groß, schwar­ze Haa­re, dunk­le Beklei­dung, ver­mut­lich Osteuropäer

Wod­ka soll­te es sein

Eine Fla­sche Wod­ka ent­wen­de­te eine 54jährige am Mon­tag­mit­tag in einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße. Das Die­bes­gut hat­te sie im abge­sperr­ten Kas­sen­be­reich aus einem Regal genom­men, anschlie­ßend in ihrem Ruck­sack ver­staut und ver­sucht sich ohne zu zah­len zu ent­fer­nen. Hier­bei wur­de sie aller­dings beob­ach­tet. Ihr Mann, wel­cher sie beglei­te­te, zahl­te zeit­gleich in unmit­tel­ba­rer Nähe in aller Ruhe regu­lär ein­ge­kauf­te Waren an der Kasse.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Alle vier Räder eines Pkw, Mer­ce­des, ent­wen­de­ten unbe­kann­te Die­be am Mon­tag. Das Fahr­zeug stand im ERTL-Park­haus auf Park­deck 3. Die Kom­plett-Räder haben einen Gesamt­wert von ca. 2.500 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen beim Abmon­tie­ren beob­ach­tet? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STA­DEL­HO­FEN. Offen­sicht­lich mit nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit bei win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen war am Mon­tag­mor­gen ein 29-jäh­ri­ger Auto­fah­rer auf der Staats­stra­ße 2191 unter­wegs. Als er nach links auf die Staats­stra­ße 2190 abbie­gen woll­te, rutsch­te sein Pkw gera­de­aus wei­ter, über­schlug sich und blieb in einem gegen­über­lie­gen­den Acker auf dem Dach lie­gen. Glück­li­cher­wei­se konn­te sich der Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt aus dem total beschä­dig­ten Auto (Scha­den ca. 15.000 Euro) befrei­en. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men barg den Pkw. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Sta­del­ho­fen zur Ver­kehrs­re­ge­lung im Einsatz.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ZAP­FEN­DORF. Zwi­schen Sonn­tag- und Mon­tag­mit­tag streif­te ein offen­sicht­lich grö­ße­res Fahr­zeug die Haus­wand eines Anwe­sens in der Haupt­stra­ße, so dass sich der Putz teil­wei­se löste. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

STEINS­DORF. Im Begeg­nungs­ver­kehr auf der Strecke Steins­dorf-Wals­dorf kam es am Mon­tag­mor­gen, gegen 07.40 Uhr, zum Streif­vor­gang zwi­schen den Außen­spie­geln zwei­er Autos. Dabei ging der lin­ke Außen­spie­gel (Scha­den ca. 500 Euro) am VW Golf einer 46-Jäh­ri­gen zu Bruch. Ohne anzu­hal­ten fuhr das ande­re Fahr­zeug wei­ter. Ver­mut­lich dürf­te auch am flüch­ti­gen Pkw der Spie­gel beschä­digt sein.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

OBER­HAID. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Ober­haid muss­te am Mon­tag­mit­tag aus­rücken, um einen Pkw-Brand zu löschen. Offen­sicht­lich auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes in der Elek­trik geriet der Motor­raum des in der Wie­sen­stra­ße gepark­ten Pkw, Peu­geot 207, in Brand. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Vor­fahrt missachtet

Spei­chers­dorf. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15.30 Uhr ereig­ne­te sich bei Spei­chers­dorf ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem zwei Per­so­nen leicht ver­letzt wur­den. Ein 49jähriger Pkw Fah­rer woll­te von Sel­bitz kom­mend an der Staats­stra­ße nach links in Rich­tung Spei­chers­dorf ein­bie­gen. Dabei über­sah er den von links kom­men­den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw eines 21Jährigen. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Dabei wur­de der 21Jährige sowie sein 24jähriger Bei­fah­rer leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von etwa 12.000 Euro, bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Rutsch­par­tien im Schnee

Im Ein­zugs­be­reich der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ereig­ne­ten sich am Mon­tag gleich meh­re­re Unfälle.

Ein 31-jäh­ri­ger Mann fuhr Mon­tag­früh von Haid­hof in Rich­tung Mit­te­l­eh­ren­bach, als er ins Rut­schen kommt und mit dem Heck sei­nes Trans­por­ters einen ent­ge­gen­kom­men­den KIA streift. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Scha­den von 5500 Euro.

Mon­tag­vor­mit­tag fuhr ein 48-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem BMW von Eschlipp in Rich­tung Eber­mann­stadt, als in einer Rechts­kur­ve das Heck sei­nes Fahr­zeugs aus­brach und gegen die lin­ke Fahr­zeug­längs­sei­te eines ent­ge­gen­kom­men­den Mer­ce­des schramm­te. Hier­bei ent­stand ein Scha­den von 6500 Euro.

Am frü­hen Mon­tag­abend fuhr ein 27-jäh­ri­ger Mann gemein­sam mit sei­ner Bei­fah­re­rin von Klein­ge­see in Rich­tung Geschwand. Kurz vor dem Orts­en­de geriet er mit sei­nem Sko­da im Bereich einer Links­kur­ve ins Rut­schen, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und schlit­ter­te gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne. Die Bei­fah­re­rin wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus nach Forch­heim gebracht. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von ca. 6500 Euro.

Ver­kehrs­un­fall

Egloff­stein. Am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag fuhr ein 16-jäh­ri­ger jun­ger Mann mit sei­nem Leicht­kraft­rad von Wann­bach in Rich­tung Egloff­stein. Kurz vor der Abzwei­gung nach Äpfel­bach über­hol­te ihn eine hin­ter ihm fah­ren­de 21-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Opel. Wäh­rend des Über­hol­vor­gangs tou­chier­ten die bei­den Ver­kehrs­teil­neh­mer und der Krad­fah­rer stürz­te. Hier­bei zog sich der Schü­ler leich­te Ver­let­zun­gen zu, benö­tig­te aber kei­nen Arzt. Der Scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf ins­ge­samt 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

HETZ­LES. Am Mon­tag­mor­gen ver­lor auf der Staats­stra­ße 2243 auf­grund der Glät­te eine 34-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und kam auf die Gegen­fahr­bahn. Dort kol­li­dier­te sie mit einem ent­ge­gen­kom­men­den 54-jäh­ri­gen Fah­rer eines Renaults. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de leicht ver­letzt vom Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den von ca. 20.000,– Euro.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Am Mon­tag­mit­tag kam es zu Belei­di­gun­gen eines amts­be­kann­ten 53-Jäh­ri­gen gegen­über dem Per­so­nal in einem Super­markt im Stadt­ge­biet. Zuvor hat­te er sich wider­recht­lich im Geschäft auf­ge­hal­ten, obwohl dort für ihn ein Haus­ver­bot bestand. Am Abend trat der Mann erneut auf, indem er am Taxi­stand am Bahn­hofs­vor­platz einen 67-jäh­ri­gen Taxi­fah­rer unver­mit­telt mit der Faust ins Gesicht schlug. Er wird sich nun u. a. wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung ver­ant­wor­ten müssen.

FORCH­HEIM. Am Mon­tag­abend ende­te eine Taxi­fahrt von Hirschaid in die Bam­ber­ger Stra­ße nach Forch­heim mit einer Kör­per­ver­let­zung. Ein deut­lich alko­ho­li­sier­ter 35-Jäh­ri­ger ließ sich zu einem Super­markt fah­ren und war im Anschluss über den Fahr­preis der­art auf­ge­bracht, dass er dem 67-jäh­ri­gen Taxi­fah­rer die Bril­le vom Kopf schlug und ihn bespuck­te. Dar­auf­hin wehr­te die­ser sich gegen den Fahr­gast und besprüh­te die­sen mit Pfef­fer­spray. Ver­letzt wur­de dabei niemand.

FORCH­HEIM. In der Daim­ler­stra­ße wur­de am Diens­tag um kurz nach 0 Uhr ein 51-jäh­ri­ger Sko­da­fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter­zo­gen. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von einem Pro­mil­le. Nach­dem der Mann nicht genü­gend Luft auf­brin­gen konn­te für den wei­te­ren gerichts­ver­wert­ba­ren Test kipp­te sei­ne bis­lang koope­ra­ti­ve Stim­mung und er belei­dig­te und bedroh­te die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten aufs Übelste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gegen­ver­kehr aus­ge­wi­chen – in den Gra­ben gerutscht

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­mor­gen kam es auf der Kreis­stra­ße LIF 14 bei Gär­ten­roth zu einem Ver­kehrs­un­fall, wobei ein Lkw auf der schnee­glat­ten Fahr­bahn in den Gra­ben rutsch­te. Zuvor war die­ser in der Kur­ve von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer leicht geschnit­ten wor­den, wes­halb der Lkw-Fah­rer aus­wei­chen muss­te. Die Zug­ma­schi­ne prall­te gegen einen Was­ser­durch­lauf und wur­de mas­siv im Front­be­reich beschä­digt. Aus­lau­fen­des Öl wur­de umge­hend auf­ge­fan­gen, den­noch lief eine gerin­ge Men­ge ins Rinn­sal des Gra­bens, wes­halb der Bau­hof und die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr hin­zu­ge­zo­gen wur­den. Der ver­un­fall­te Lkw muss­te vom Abschlepp­dienst mit einem Kran gebor­gen wer­den. Der Sach­scha­den liegt bei mehr als 100.000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeug­füh­rer bzw. Fahr­zeug erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.