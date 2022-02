Fasching 2022 beim TSV Lonnerstadt

Lei­der kann auch unse­re Losched­der Faschings­gau­di nicht in gewohn­ter Wei­se stattfinden.

Daher brin­gen wir den Fasching kur­zer­hand zu den Leu­ten: Am Faschings­sams­tag, 26.02.2022 fährt unser Losched­der Krap­fen-Mobil durch die gesam­te Markt­ge­mein­de und ver­kauft an ver­schie­de­nen Stel­len Faschings­krap­fen an die Bevöl­ke­rung. (sie­he neben­ste­hen­den Flyer)

Abends sen­den wir ab 19.33 Uhr über unse­ren You­tube-Kanal die 2. Losched­der Online Faschings­gau­di. Die Gene­ral­pro­be hier­zu fin­det am Don­ners­tag, 10.02.2022 ab ca. 18.00 im Son­nen­saal in Lon­ner­stadt statt.

Natür­lich alles unter den der­zei­ti­gen Corona-Vorgaben.