Fund­rai­sing und Spen­den zu aqui­rie­ren, wird immer wich­ti­ger für vie­le Ein­rich­tun­gen – gera­de im sozia­len Bereich. Dafür gibt es mit „Twing­le“ die Mög­lich­keit eines Online-Tools, das 2021 sogar mit einem Design-Preis aus­ge­zeich­net wur­de. Wie Spen­den dank Twing­le getä­tigt wer­den kön­nen und wie die Spen­den­platt­form in ihren Grund­zü­gen funk­tio­niert, zeigt der Online-Work­shop des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werks und des Kom­pe­tenz­zen­trums Fund­rai­sing am Don­ners­tag, 03. Febru­ar um 16 Uhr. In die­sem Ein­füh­rungs­kurs geht es dar­um, einen ersten Blick hin­ter die Kulis­sen der Platt­form zu erlan­gen und erste Schrit­te der Ein­rich­tung, Nut­zung und Ein­bet­tung zu erler­nen. Fund­rai­sin­gre­fe­ren­tin Patri­cia Gold­bach-Keim und Fund­rai­sin­gre­fe­rent Ste­fan Kern lei­ten die­sen Nach­mit­tag, eben­so wie die Ver­tie­rung eine Woche spä­ter: Denn wer schon Erfah­run­gen mit Twing­le gesam­melt hat und es nun spe­zi­fi­scher anpas­sen will, kann sich am Mitt­woch, 09. Febru­ar eben­falls um 16 Uhr online fort­bil­den. Die Teil­nah­me ist jeweils kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie den Anmel­de­link zum Work­shop unter: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.