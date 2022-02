Impf­ak­ti­on in der Eschen­au­er Georg-Hänf­ling-Hal­le am 7.2.2022

Ein­fach vor­bei­kom­men und imp­fen las­sen! Am Mon­tag, 7. Febru­ar von 13–18 Uhr im Impf­zen­trum in der Georg-Hänf­ling-Hal­le Am Pfarr­gar­ten 1,…