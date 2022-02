BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Am hell­lich­ten Tag ver­schaff­te sich am Mon­tag ein bis­lang unbe­kann­ter Ein­bre­cher gewalt­sam Zugang zu einer Woh­nung in Bind­lach. Ein Haus­be­woh­ner über­rasch­te den Mann, der dar­auf­hin uner­kannt die Flucht ergriff. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Mon­tag, gegen 9.45 Uhr, brach der Unbe­kann­te ein Erd­ge­schoss­fen­ster auf und gelang­te so in die Woh­nung des Zwei­fa­mi­li­en­hau­ses in der Allers­dor­fer Stra­ße. Dort durch­wühl­te er meh­re­re Schrän­ke und Schub­la­den bei sei­ner Beu­te­su­che, wobei aber­mals erheb­li­cher Scha­den ent­stand. Als er im Haus ein Stock­werk nach oben ging, traf er dort auf den über­rasch­ten 18-jäh­ri­gen Bewoh­ner, wor­auf­hin der Ein­bre­cher schlag­ar­tig das Wei­te such­te. Sei­ne Flucht führ­te ihn über die Furt­bach­stra­ße in die Lai­necker Stra­ße bis zum Mar­ga­re­ten­weg. Dort ver­lor sich sei­ne Fähr­te. Anhand der Spu­ren­la­ge könn­te es sein, dass er hier in ein Fahr­zeug stieg. Im Gepäck hat­te der Dieb Bar­geld und Schmuck in vier­stel­li­ger Höhe, außer­dem hin­ter­ließ er meh­re­re hun­dert Euro Scha­den. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 bis 175 Zen­ti­me­ter groß

sehr schlank

beklei­det mit schwar­zer Bom­ber­jacke, schwar­zer Sport­ho­se und schwar­zer Baseballmütze

hat eine hohe Stimme

trug er bei der Tat­aus­füh­rung einen medi­zi­ni­schen Mund-Nasen-Schutz.

Die Bay­reu­ther Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise:

Wem ist der Gesuch­te am Mon­tag­vor­mit­tag zwi­schen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr im Umfeld der Allers­dor­fer Stra­ße in Bind­lach aufgefallen?

Wer hat viel­leicht schon im Vor­feld in der Wohn­sied­lung am öst­li­chen Bind­la­cher Orts­rand ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Wer hat ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge in der Sied­lung bemerkt, die mit dem Ein­bruch im Zusam­men­hang ste­hen könnten?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.