RB 53 ver­kehrt künf­tig wie­der nach 22 Uhr – Anpas­sung des Fahr­plans ab 7. Febru­ar 2022

Für die Rei­sen­den der DB Regio Linie RB 53 von Schwein­furt Hbf in Rich­tung Bam­berg gibt es ab dem 7. Febru­ar 2022 eine leich­te Anpas­sung des Fahr­plans im Abend­ver­kehr. Damit reagie­ren die Baye­ri­sche Eisen­bahn­ge­sell­schaft (BEG), die im Auf­trag des Frei­staats Bay­ern den Schie­nen­per­so­nen­nah­ver­kehr (SPNV) plant, finan­ziert und kon­trol­liert und die Deut­sche Bahn (DB) auf die Wün­sche von Pend­lern aus Schwein­furt, am spä­ten Abend wie­der eine pas­sen­de Regio­nal­zug-Ver­bin­dung in Rich­tung Bam­berg anzubieten.

Fol­gen­de Ände­run­gen der DB Regio Linie RB 53 tre­ten zum 07. Febru­ar 2022 in Kraft:

Die RB 53 fährt mon­tags bis frei­tags in Schlüch­tern ab um 19:35 Uhr und endet nun um 20:57 Uhr in Würz­burg Hbf.

Die Abfahrt der RB 53 in Würz­burg – täg­lich bis­he­ri­ge Abfahrt 21:08 Uhr – ver­kehrt nun neu täg­lich um 21:43 Uhr ab Würz­burg Hbf in Rich­tung Bam­berg, Abfahrt in Schwein­furt Hbf ist nun um 22:19 Uhr und Ankunft in Bam­berg um 22:57 Uhr.

Mit der Fahr­plan­än­de­rung im Abend­ver­kehr der RB 53 ist es der DB im Auf­trag der BEG gelun­gen, den Schicht-Pend­lern in Schwein­furt am Abend nach 22 Uhr wei­ter­hin eine geeig­ne­te Ver­bin­dung von Schwein­furt Hbf in Rich­tung Bam­berg zu bieten.