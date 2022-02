Der Kunst­ver­ein Bam­berg beginnt die Sai­son 2022 mit der Aus­stel­lung „Tuuk­ka Tammi­saa­ri – Recent Works“ im Kunst­raum Kes­sel­haus.

Auch wenn es im unge­heiz­ten Kes­sel­haus im Febru­ar noch recht kalt ist, möch­te der Bam­ber­ger Kunst­ver­ein die Gele­gen­heit nut­zen, Arbei­ten des fin­ni­schen Künst­ler­haus-Sti­pen­dia­ten TUUK­KA TAMMI­SAA­RI zu zei­gen, bevor er Bam­berg im März wie­der ver­lässt. Der bil­den­de Künst­ler wur­de 1984 in Lah­ti (Finn­land) gebo­ren. Er stu­dier­te Male­rei an der Kunst­aka­de­mie Hel­sin­ki. Sei­ne Wer­ke befin­den sich in zahl­rei­chen Pri­vat­samm­lun­gen in Finn­land, Däne­mark, den USA, Öster­reich und Island. Noch bis März 2022 ist er Sti­pen­di­at im Inter­na­tio­na­len Künst­ler­haus Vil­la Con­cordia. Wäh­rend sei­nes Auf­ent­halts in Bam­berg sind vie­le neue Arbei­ten ent­stan­den, die in die­ser Aus­stel­lung prä­sen­tiert wer­den sol­len. Ein Por­trät über TUK­KA TAMMI­SAA­RI wird auf You­Tube in Fol­ge 6 von DIE SEN­DUNG MIT DER KUNST!, dem Video­pod­cast-For­mat des Künst­ler­hau­ses, gezeigt. Eine Aus­stel­lung mit freund­li­cher Unter­stüt­zung des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cordia und der Kul­tur­för­de­rung der Stadt Bamberg.

TUUK­KA TAMMI­SAA­RI – Recent Works