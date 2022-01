Am Mon­tag, 31. Janu­ar 2022 star­tet der Vor­ver­kauf für die Rosen­berg Fest­spie­le 2022. Mit dem Haupt­stück „Maria Stuart“ von Fried­rich Schil­ler holt künst­le­ri­sche Lei­te­rin Anja Dechant-Sund­by einen berühm­ten Thea­ter­klas­si­ker auf die Büh­ne, in des­sen Zen­trum zwei star­ke Frau­en, zwei ver­fein­de­te Kon­fes­sio­nen, eine Hor­de macht­hung­ri­ger Bera­ter und der Kampf um eine Kro­ne ste­hen – Zuta­ten also, die einen span­nen­den Thea­ter­abend versprechen.

Beglei­tet wird Schil­lers Dra­ma von dem zwei­ten Abend­stück „Schtonk!“, nach der bekann­ten Film­ko­mö­die von Hel­mut Dietl um den irr­wit­zi­gen Fäl­scher­skan­dal der ver­meint­li­chen Hit­ler­ta­ge­bü­cher. Hit­ler ein Mensch wie du und ich, mit All­tags­nö­ten und Lie­bes­pro­ble­men? Was die Pres­se und die Öffent­lich­keit als Sen­sa­ti­on fei­ern, ent­puppt sich als genia­ler Coup des Fäl­schers Fritz Knobel.

Abge­run­det wird das Pro­gramm durch das Kin­der- und Fami­li­en­stück „Aschen­put­tel – ein Som­mer­mär­chen“. In der Text­fas­sung von Anne Scher­liess erwar­tet das Publi­kum eine flot­te und moder­ne Ver­si­on des Mär­chen­klas­si­kers der Gebrü­der Grimm.

Kar­ten gibt es für alle drei Stücke in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kro­nach (Tel. 09261–97236), unter www​.rosen​berg​fest​spie​le​.de sowie bei allen ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len. Beson­ders freu­en dür­fen sich die Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er übri­gens auf eine Rei­he von Neue­run­gen rund um die Fest­spiel­büh­ne. So wird die Sze­ne­rie bei­spiels­wei­se durch ein Büh­nen­po­dest sowie neue For­men der Licht­in­sze­nie­rung opti­miert. Ein Augen­schmaus vor der gran­dio­sen Kulis­se der Festung Rosen­berg ist also garantiert.