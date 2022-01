Am ver­gan­ge­nen Sams­tag gewann der VC Elt­mann sein letz­tes Vor­run­den-Heim­spiel in der Drit­ten Liga Ost gegen den VGF Markt­red­witz mit 3:1 (25:23,21:25,25:19,25:16). Die Gäste aus Ober­fran­ken sind ohne ihren Zuspie­ler ange­reist, spiel­ten aber von Beginn an gut mit und brach­ten den Gast­ge­ber hier und da in unan­ge­neh­me Spiel­si­tua­tio­nen. Die anfäng­li­chen Pro­ble­me beim VC Elt­mann leg­ten sich zum Ende des ersten Sat­zes, wel­cher dann auch gewon­nen wur­de. Im zwei­ten Satz häuf­ten sich die Feh­ler beim VC Elt­mann und star­ke VGF-Außen­an­grei­fer sorg­ten dafür, dass Satz Num­mer zwei an die Gäste aus Ober­fran­ken ging. Im drit­ten und vier­ten Satz hat Elt­mann wie­der zu sei­nem star­ken Spiel gefun­den, die Bäl­le lie­fen bis zum Schluss immer bes­ser. Als sou­ve­rä­ner Spit­zen­rei­ter der Vor­run­de > mit 9 Sie­gen aus 10 Spie­len, 28:10 Sät­zen und 24 Punk­ten > schrei­ten wir in den Kampf um die Mei­ster­schaft und den Auf­stieg in die 2. Bun­des­li­ga. Da in den ande­ren Grup­pen noch gespielt wird, hat der VC Elt­mann nun eine 3‑wöchige Spiel­pau­se. Wir ver­fol­gen vol­ler Vor­freu­de gegen wen wir ab Ende Febru­ar spie­len dürfen.