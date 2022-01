Die Regio­nal­li­ga-Bas­ket­bal­ler des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach fei­er­ten am ver­gan­ge­nen Sonn­tag einen hart umkämpf­ten 70:60-Auswärtserfolg bei den Aschaf­fen­burg Baskets.

Auf­grund von beruf­li­chen Grün­den muss­ten die Güß­ba­cher ohne Fabi­an Hock­gei­ger zum letz­ten Aus­wärts­spiel in der Haupt­run­de Nord antre­ten. Das Trai­ner­duo Völkl/​Lorber schick­te die gewohn­te Star­ting 5 Engel, Feu­er­pfeil, Dip­pold, Nies­lon und Klaus aufs Feld der Gold­ba­cher Sport­hal­le. Die Trö­ster-Trup­pe erwisch­te einen super Start in die Begeg­nung und stand vor allem in der Ver­tei­di­gung sehr kom­pakt. In den ersten sechs­ein­halb Spiel­mi­nu­ten wur­den die Haus­her­ren häu­fig zu sehr schwe­ren Wür­fen gezwun­gen, von denen nur ein ein­zi­ger sein Ziel fand. Auf der ande­ren Sei­te hat­te die TSV-Offen­si­ve oft­mals leich­tes Spiel und erspiel­te sich durch Klaus, Feu­er­pfeil, Dip­pold und Fuchs eine 11:2‑Führung. Danach fand aller­dings Aschaf­fen­burg deut­lich bes­ser in die Par­tie und glich das Spiel nach drei erfolg­rei­chen Distanz­wür­fen von Abi­bu, Krieg­baum und Perei­ra Xavier zum 13:13 aus. Wag­ner sicher­te den Gästen anschlie­ßend die knap­pe 15:13-Führung nach dem ersten Viertel.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt konn­te sich kei­ne Mann­schaft abset­zen. Die Begeg­nung war auf bei­den Sei­ten des Fel­des sehr defen­siv geprägt, sodass auch in den zwei­ten zehn Spiel­mi­nu­ten nur wenig Kör­be fie­len. Wäh­rend für die Unter­fran­ken Jeß­ber­ger, Perei­ra Xavier und Krieg­baum erfolg­reich waren, punk­te­ten auf Güß­ba­cher Sei­te Feu­er­pfeil, Reich­mann und Klaus. Dadurch führ­ten die Gelb­schwar­zen nach 15 Minu­ten knapp mit 25:22. Als Kireg­baum kur­ze Zeit spä­ter das Spiel von der Drei­er­li­nie aus­glich nahm Head­coach Mark Völkl eine Aus­zeit. Anschlie­ßend ver­tei­dig­te sein Team wie­der deut­lich bes­ser und ließ viel weni­ger offe­ne Distanz­wür­fe zu. In den ver­blei­ben­den vier Spiel­mi­nu­ten der ersten Halb­zeit soll­te den Gast­ge­bern nur noch ein Feld­korb gelin­gen. Doch lei­der konn­te Brei­ten­güß­bach nur bedingt Kapi­tal dar­aus schla­gen, da man selbst eini­ge Pro­ble­me im Abschluss hat­te. Nies­lon, Kai­ser und Fuchs sorg­ten für eine knap­pe 30:27-Pausenführung.

Auch im drit­ten Vier­tel blieb die Par­tie stets span­nend und hart umkämpft. Der Tabel­len­letz­te war der erwar­tet unan­ge­neh­me Geg­ner und hielt gegen den Tabel­len­füh­rer stark dage­gen. Abi­bu und Perei­ra Xavier kon­ter­ten die Zäh­ler von Engel und Fuchs, sodass es in der 25. Spiel­mi­nu­te 34:34-Unentschieden stand. Anschlie­ßend star­te­te die Trö­ster-Trup­pe durch Wag­ner, Kai­ser, Engel und Reich­mann einen 11:3‑Run, sodass sie sich auf 45:37 abset­zen konn­te. Aller­dings kon­ter­te Aschaf­fen­burg die­sen Lauf mit sechs Zäh­lern von der Frei­wurf­li­nie, wodurch das Spiel wie­der aus­ge­gli­chen war. Fünf TSV-Punk­te zum Vier­te­len­de sorg­ten für eine etwas kom­for­ta­ble­re 50:43-Führung nach 30 Spielminuten.

Im Schluss­ab­schnitt woll­te Brei­ten­güß­bach schnell für die Ent­schei­dung sor­gen, doch Perei­ra Xavier stemm­te sich mit zwölf Zäh­lern im letz­ten Vier­tel fast im Allein­gang gegen die dro­hen­de Nie­der­la­ge. Die Gelb­schwar­zen punk­te­ten in die­ser Pha­se vor allem von der Frei­wurf­li­nie und lie­ßen die Unter­fran­ken nie näher als drei Zäh­ler her­an­kom­men. Schmidt mit sechs Punk­ten hin­ter­ein­an­der und Fuchs sorg­ten dann knapp 90 Sekun­den vor dem Ende für eine zwei­stel­li­ge Füh­rung, 63:52. Nach einer Dis­qua­li­fi­ka­ti­on gegen den Aschaf­fen­bur­ger Kapi­tän und den anschlie­ßen­den Frei­wür­fen, die Kapi­tän Engel sicher ver­wan­del­te, war die Begeg­nung end­gül­tig ent­schie­den. Am Ende gewann der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach ver­dient mit 70:60 beim Tabel­len­letz­ten in Aschaf­fen­burg, die nach der gestern gezeig­ten Lei­stung in die­ser Sai­son sicher noch ein paar Spie­le gewin­nen wer­den. Durch den Erfolg bleibt man in die­ser Spiel­zeit nicht nur aus­wärts wei­ter unge­schla­gen, son­dern auch Tabel­len­füh­rer. Am kom­men­den Sams­tag folgt dann mit dem Der­by gegen Reg­nitz­tal der Hauptrundenabschluss.

Brei­ten­güß­bach: Kai­ser (11/2 Drei­er), Engel (10/1), Klaus (9), Fuchs (8), Schmidt (8/1), Reich­mann (7/1), Wag­ner (6), Dip­pold (5), Feu­er­pfeil (4), Nies­lon (2), Hubatschek