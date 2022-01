In der Hoff­nung, im Früh­jahr, Som­mer und Herbst die­ses Jah­res wie­der mehr Ver­an­stal­tun­gen für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger anbie­ten zu kön­nen, hat die Stadt Höchstadt a.d. Aisch bereits eini­ge Plä­ne. Dabei sol­len mög­lichst vie­le Akteu­re mit ein­be­zo­gen wer­den. Zum Glück gibt es in Höchstadt vie­le enga­gier­te Ver­ei­ne, Kul­tur­ak­ti­ve und tat­kräf­ti­ge Gewer­be­trei­ben­de, die in die­ser Kom­bi­na­ti­on schon vie­le erfolg­rei­che Ver­an­stal­tun­gen auf die Bei­ne gestellt haben.

Zu einem ersten Info-Tref­fen laden Bür­ger­mei­ster Brehm und das Orga-Team aus For­tu­na Kul­tur­fa­brik, Stadt­mar­ke­ting und Kul­tur­ma­nage­ment der Stadt Höchstadt a.d. Aisch am Diens­tag, den 22. Febru­ar, um 18.30 Uhr in den Kul­tur­saal der For­tu­na Kul­tur­fa­brik. Hier­zu sind selbst­ver­ständ­lich auch inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­ge­la­den. Bei die­ser Ver­an­stal­tung gilt die 2G-Regel.