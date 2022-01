Die stark stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len und die Unge­wiss­heit über die Aus­wir­kun­gen der Omi­kron-Wel­le haben den BRK Kreis­ver­band Erlan­gen-Höchstadt dazu bewegt sein Testan­ge­bot neben dem bewähr­ten Schnell­test­zen­trum zu erwei­tern. Seit Anfang des Jah­res feil­ten die Ver­ant­wort­li­chen des Test­zen­trums zusam­men mit der Kreis­be­reit­schafts­lei­tung und Kreis­ge­schäfts­füh­rung an einem Kon­zept, wie eine PCR-Testung auf das SARS-CoV-2-Virus aut­ark und mit kur­zen War­te­zei­ten erfol­gen kann.

Zum 01. Febru­ar 2022 kann das PCR-Test­zen­trum nun sei­nen Betrieb aufnehmen.

PCR-Tests auch für die Öffentlichkeit

Das BRK betreibt das PCR-Test­zen­trum nicht nur zum Schutz sei­ner kri­ti­schen Infra­struk­tur, wie dem Ret­tungs­dienst, Fahr­dienst, Kata­stro­phen­schutz oder der ambu­lan­ten Pfle­ge, son­dern bie­tet auch PCR-Tests für die Öffent­lich­keit an. Die Not­wen­dig­keit für einen PCR-Test sind der­zeit viel­fäl­tig, sei es für Urlaubs­rei­sen, zur Veri­fi­zie­rung eines Schnell­tests oder ein­fach für mehr Sicher­heit bei einem erhöh­ten Infektionsrisiko.

Die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des BRK KV Erlan­gen-Höchstadt bie­ten auf Grund des­sen für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die PCR-Tests, zusätz­lich zu den Anti­gen-Schnell­tests, in ihrem Test­zen­trum an. Im BRK-Test­zen­trum dür­fen aus­schließ­lich sym­ptom­freie Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gete­stet werden.

Test­ergeb­nis inner­halb einer Stunde

Durch die Inve­sti­ti­on in ein PCR-Test­ge­rät ist es über­haupt erst mög­lich gewor­den, dass alle Schrit­te, die für eine PCR-Testung nötig sind, vor Ort im BRK Erlan­gen erbracht wer­den können.

Hier­durch erhält der Pro­band das Test­ergeb­nis in der Regel inner­halb von 60 Minu­ten. Das Test­zer­ti­fi­kat wird dem Pro­ban­den digi­tal auf Deutsch, Eng­lisch und Tsche­chisch übermittelt.

Das Test­zen­trum des BRK Erlan­gen befin­det sich in der Hen­ri-Dun­ant-Str. 4 in 91058 Erlan­gen und bie­tet der­zeit von Mo.-Fr. und So. von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr PCR-Tests an.

Auf Grund der limi­tier­ten Test­ka­pa­zi­tät ist eine vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung not­wen­dig. Freie Ter­mi­ne kön­nen über die Web­site www​.brk​-erlan​gen​.de/​pcr gebucht werden.

Die Kosten für einen PCR-Test belau­fen sich auf 75 Euro. Das PCR-Test­zen­trum des BRK Erlan­gen ist der­zeit nicht berech­tigt kosten­freie PCR-Tests gemäß der Test­ver­ord­nung anzubieten.

Basti­an Selig, BRK ERH