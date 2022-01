EDE­KA freut sich auf Hirschaid

Nach vie­len Wochen der Unsi­cher­heit heißt es nun end­lich auf­at­men bei der EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern. Denn der Bür­ger­ent­scheid zum Bau­vor­ha­ben der EDE­KA Fri­sche-Manu­fak­tur im neu erschlos­se­nen Gewer­be­ge­biet in Hirschaid fand mehr­heit­lich Zustim­mung zum Projekt.

Die Freu­de der Ver­ant­wort­li­chen bei EDE­KA ist groß – end­lich kann die Manu­fak­tur kom­men. Eine Last ist nun von Vor­stands­spre­cher Seba­sti­an Kohr­mann gefal­len, der Anfang Janu­ar selbst von Haus­tür zu Haus­tür zog, um für das Pro­jekt zu wer­ben und auf­zu­klä­ren: „Das posi­ti­ve Votum ist für uns eine gro­ße Freu­de, aber auch eine Ver­pflich­tung zugleich! Wir wer­den bei unse­ren Zusa­gen Wort hal­ten und ein guter Nach­bar sein. Hirschaid war und ist unser Wunsch­stand­ort. Daher bedeu­tet uns der Zuspruch aus der Bevöl­ke­rung sehr viel, denn wir haben die­se Markt­ge­mein­de als sym­pa­thi­schen und lebens­wer­ten Ort kennengelernt.“

Den posi­ti­ven Ent­scheid wer­tet die Geschäfts­füh­rung selbst als einen Ver­trau­ens­vor­schuss, denn nun müs­sen sie die Fak­ten­la­ge rea­li­sie­ren und die Zusa­gen hal­ten. Auch wenn die Arbeit für das Zukunfts­pro­jekt für Pro­jekt­lei­ter André Stern­kopf jetzt erst so rich­tig los­geht, ist aber auch ihm die Erleich­te­rung anzu­mer­ken. „Unser herz­li­cher Dank gilt jenen, die uns in den letz­ten Wochen mit so viel Enga­ge­ment den Rücken gestärkt haben: aus der Bevöl­ke­rung, aus der Poli­tik und der Ver­wal­tung, aus der loka­len Wirt­schaft oder von Ver­ei­nen und ande­ren Ein­rich­tun­gen. Ganz beson­ders bedan­ke ich mich bei mei­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen für ihren groß­ar­ti­gen Ein­satz in den ver­gan­ge­nen Wochen.“

Nach dem ersten Durch­at­men steht nun viel an. Zum Bei­spiel will EDE­KA neben dem Markt­ge­mein­de­rat auch die Hirschai­de­rin­nen und Hirschai­der aktiv mit in ihre Pla­nun­gen ein­be­zie­hen. Unter ande­rem soll es eine Online-Abstim­mung über die ver­schie­de­nen Vari­an­ten der Außen­ge­stal­tung des Gebäu­des geben. „In Abstim­mun­gen ist Hirschaid ja jetzt geübt“, schmun­zelt Sternkopf.