Im Rah­men eines Geo­gra­phi­schen Kol­lo­qui­ums refe­rie­ren am 1. Febru­ar 2022, 16.15 Uhr, Prof. Dr. Robert Pütz und Eli­sa Korn­herr (Uni­ver­si­tät Frank­furt) zum The­ma „Nil­gän­se im Fokus stadt­po­li­ti­scher Konflikte“.

Datum/​Zeit/​Ort: Diens­tag, 1. Febru­ar 2022, ab 16.15 Uhr, digi­tal, öffent­lich, gebüh­ren­frei. Spra­che: deutsch.

Zum Vor­trag: Der Vor­trag wid­met sich urba­nen Öko­lo­gien aus Per­spek­ti­ve der arten­über­grei­fen­den Umwelt­ge­rech­tig­keit. Die Fra­ge, wie die Stadt­ge­sell­schaft ihr Ver­hält­nis zu in Städ­ten leben­den Tie­ren kon­zi­piert, wird am Bei­spiel von „abject ani­mals“ fokus­siert. Dies sind Tie­re, die auf unter­schied­li­chen Ebe­nen als absto­ßend und Außen­sei­ter der (mensch­li­chen) Gesell­schaft pro­du­ziert wer­den, was mit spe­zi­fi­schen Tech­no­lo­gien der Orga­ni­sa­ti­on des Zusam­men­le­bens ein­her­geht. Die damit ver­bun­de­nen Kon­flik­te kön­nen als Aus­ein­an­der­set­zung um arten­über­grei­fen­de Umwelt­ge­rech­tig­keit gele­sen wer­den. Exem­pla­risch beleuch­tet wer­den in dem Vor­trag die Nil­gän­se in Frank­furt am Main.