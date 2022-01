„Kör­be­wei­se klei­ne Prei­se!“ heißt es bei Pack mer´s im Febru­ar 2022. Das Son­der­an­ge­bot umfasst die gesam­te Palet­te unse­rer Klein­tei­le, Geschirr, Klei­dung, Bücher, Ton­trä­ger, Deko, Haus­rat und alles was man so in einen Korb hin­ein­packen kann! Auch die Prei­se kön­nen sich sehen las­sen: Pro Ein­kaufs­korb klein 5 €, pro Korb groß 10 €.

Dane­ben gibt es natür­lich auch unser nor­ma­les Sor­ti­ment zu gün­sti­gen Preisen.

Das Pack mer´s Team freut sich auf Ihren Besuch!

Öff­nungs­zei­ten: Täg­lich Mon­tag bis Frei­tag durch­ge­hend von 09.00 bis 18.00 Uhr.

