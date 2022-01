In die­ser Film­wo­che zur Aus­wahl: Clifford der gro­ße rote Hund, Hou­se of Guc­ci, In 80 Tagen um die Welt, Matrix Resur­rec­tions, The Sad­ness, Scream, Sing – Die Show dei­nes Lebens, Spi­der-Man: No Way Home, Wunderschön.

Pro­gramm Cen­tral-Kino Hof vom 03.02.2022 – 09.02.2022 zum Her­un­ter­la­den (PDF, 150KB)