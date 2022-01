Coro­na-Prä­mie für Bau­ar­bei­ter: Gewerk­schaft rät zum Lohn-Check

Sie haben in der gesam­ten Pan­de­mie durch­ge­ar­bei­tet – und kön­nen sich nun über eine Extra-Über­wei­sung freu­en: Bau­ar­bei­ter im Kreis Kulm­bach erhal­ten in die­sem Monat eine Coro­na-Prä­mie von 500 Euro. Die steu­er­freie Son­der­zah­lung kommt mit der Janu­ar-Abrech­nung aufs Kon­to. Dar­auf weist die IG BAU Ober­fran­ken hin. Bezirks­vor­sit­zen­der Uwe Beh­rendt rät den Beschäf­tig­ten zum Lohn-Check. Anspruch hat, wer selbst in der Gewerk­schaft ist und in einer Fir­ma arbei­tet, die einem Arbeit­ge­ber­ver­band ange­hört. Das Bau­haupt­ge­wer­be im Land­kreis Kulm­bach beschäf­tigt aktu­ell rund 1.160 Men­schen. Das geht aus Zah­len der Arbeits­agen­tur hervor.

Im April gibt es in der Bran­che erneut ein Lohn-Plus von 2,2 Pro­zent, betont Beh­rendt. Bereits im ver­gan­ge­nen Novem­ber waren die Ein­kom­men im Zuge eines Tarif­ab­schlus­ses gestie­gen. „Der Bau boomt – getrie­ben von der hohen Nach­fra­ge. Ins­be­son­de­re die Woh­nungs­bau-Offen­si­ve der neu­en Bun­des­re­gie­rung und anste­hen­de Kli­ma-Sanie­run­gen wer­den auch in den näch­sten Jah­ren für vol­le Auf­trags­bü­cher sor­gen. Fach­leu­te soll­ten sich des­halb nicht unter Wert ver­kau­fen: Ent­schei­dend ist, dass der Tarif­lohn gezahlt wird“, so die Gewerkschaft.