“Eine wich­ti­ge Fra­ge, die nicht ein­fach in der Schub­la­de lie­gen blei­ben darf”. So begrün­det die CSU-BA-Stadt­rats­frak­ti­on eine “Sach­stands­an­fra­ge” zum The­ma Gewer­be­flä­chen in Bam­berg. Die Ver­wal­tung soll im näch­sten Finanz­se­nat über den “aktu­el­len Stand der Zahl, Lage und Art an Gewer­be­flä­chen im Stadt­ge­biet ein­schließ­lich Hafen­ge­biet berich­ten. Zudem will die Frak­ti­on auch über die aktu­ell lau­fen­den und geplan­ten Maß­nah­men zur Gewin­nung neu­er Gewer­be­flä­chen, infor­miert wer­den. Schließ­lich inter­es­siert sich die Frak­ti­on auch über “die Zahl und Art an Anfra­gen Drit­ter, ins­be­son­de­re Suchen­der, nach Gewerbeflächen”.

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Peter Nel­ler beschreibt Gewer­be­flä­chen als sowohl unbe­bau­te Grund­stücke für eine gewerb­li­che Nut­zung als auch Flä­chen in Bestands­im­mo­bi­li­en. “Aus­ge­wie­se­ne Gewer­be­flä­chen wer­den benö­tigt”, betont Nel­ler, “um Betrie­ben und Arbeits­plät­zen eine Hei­mat zu geben und durch die erziel­ba­ren Steu­er­ein­nah­men die und Lei­stungs- und Funk­ti­ons­fä­hig­keit der Stadt zu erhal­ten bzw. aus­zu­bau­en.” Der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de weist dar­auf hin, dass in einer Son­der-Voll­sit­zung zum Gene­ral­the­ma “Wirt­schaft” im April 2021 der Stadt­rat sich auch mit dem Man­gel an Gewer­be­flä­chen befasst habe. Jetzt wol­le man den Sach­stand zum The­ma wis­sen. Schon damals habe die Stadt­ver­wal­tung berich­tet, “dass in Bam­berg ein mas­si­ver Man­gel an unbe­bau­ten Grund­stücken für eine gewerb­li­che Nut­zung vor­herrscht, eine wei­te­re Abwan­de­rung von Bam­ber­ger Unter­neh­men droht und drin­gend Gewer­be­flä­chen auf den Markt gebracht wer­den müs­sen.” Es wird Zeit Ergeb­nis­se und Erkennt­nis­se vor­zu­le­gen, bekräf­tigt Neller.

“Wir brau­chen schon des­halb einen Sach­stands­be­richt, weil wir wis­sen müs­sen, ob es poli­tisch-moti­vier­te Blocka­de­stel­len im Rat­haus oder im Stadt­rat gibt”, sagt Stadt­rat Ste­fan Kuhn. “Unse­res Wis­sens gab und gibt es Anfra­gen bei der Stadt von mehr als 100 Unter­neh­men aus der Regi­on nach einer neu­en Gewer­be­flä­che im Bereich Bam­berg, fügt die stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Anne Rudel hin­zu. Die mei­sten Unter­neh­men wür­den sich ein unbe­bau­tes Grund­stück wünschen.

Die wei­te­re Vize­vor­sit­zen­de der CSU/­BA-Stadt­rats­frak­ti­on, Ursu­la Red­ler, mein­te, dass auch heik­le Fra­gen ange­spro­chen wer­den müss­ten. Des­we­gen wol­le man auch einen Bericht in Sachen JVA Bam­berg und des brach­lie­gen­den Muna-Are­als. Red­ler zitier­te aus einem öffent­li­chen Sit­zungs­vor­trag der Stadt­ver­wal­tung in dem es heißt: Dass man in der Muna “letzt­ma­lig die Chan­ce sieht, Bam­ber­ger Unter­neh­men eine Erwei­te­rungs­per­spek­ti­ve als auch Neu­an­sied­lun­gen zu ermög­li­chen, um die pre­kä­re Gewer­be­flä­chen­si­tua­ti­on in Bam­berg zumin­dest teil­wei­se zu ent­span­nen und damit den Wirt­schafts­stand­ort Bam­berg zu sichern”. Ins­be­son­de­re zum The­ma Muna wün­sche man sich kla­re Aus­sa­gen, sag­te Red­ler. Nie­mand wol­le dem Haupt­s­moor­wald scha­den, aber die vor­mals durch mili­tä­ri­sche Nut­zung in Tei­len ver­sie­gel­te oder bela­ste­ten Flä­chen müss­ten zur Dis­po­si­ti­on stehen.