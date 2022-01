7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach über­schrei­tet den Wert von 1.000

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 868

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 740

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 1036,01

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 7 (1 |0)

in Qua­ran­tä­ne: 1.104

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 7.902 (+ 171)

Gene­se­ne: 6.903 (+ 177)

Ver­stor­be­ne: 131 (+/- 0)

Omi­kron lässt auch am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Inzi­denz­wer­te im Land­kreis Kulm­bach wei­ter deut­lich anstei­gen. So muss­ten wei­te­re 171 posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach zu ver­zeich­net wer­den. Mit den aktu­ell 740 Coro­na-Fäl­len die in die letz­ten 7‑Tage fal­len über­schrei­tet der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach mit 1.036,01 erst­mals die Schwel­le einer Inzi­denz von 1.000.

Auch wenn mit die­sem hohen Wert, der noch von 73 von 96 Land­krei­sen in Bay­ern (225 bun­des­weit) über­schrit­ten wird, kei­ne zusätz­li­chen Maß­nah­men und Beschrän­kun­gen ver­bun­den sind, betont Land­rat Klaus Peter Söll­ner, dass nach wie vor alles vor Ort mög­li­che getan wird, der Aggres­si­vi­tät und Geschwin­dig­keit der Ver­brei­tung der Omi­kron-Vari­an­te zu begegnen.

So waren auch an die­sem Wochen­en­de die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen des Gesund­heits­am­tes, unter­stützt von Ein­satz­kräf­ten der Bun­des­wehr, inten­siv mit der Ermitt­lung und Infor­ma­ti­on der Kon­takt­per­so­nen befasst. „Ihnen gebührt mein höch­ster Dank und Aner­ken­nung eben­so, wie allen wei­te­ren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, unse­ren Ärz­ten, den vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fern des Roten Kreu­zes, Allen die im Impf­zen­trum, in den Test­stel­len, im Kli­ni­kum, in den Pfle­ge­ein­rich­tun­gen etc. dazu bei­tra­gen dem Pan­de­mie­ge­sche­hen zu begeg­nen“, so Land­rat Söll­ner weiter.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.